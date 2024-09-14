Erol Bulut, Cardiff'te Galibiyeti de Golü de Unuttu

Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan, özellikle Anadolu takımlarındaki futboluyla beğeni toplayan Erol Bulut bir süredir Championship ekiplerinden Cardiff'te teknik direktörlük yapıyor. Tecrübeli isim sezona kabus gibi bir başlangıç yaparak kötü bir grafik çizdi.