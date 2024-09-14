Erol Bulut, Cardiff'te Galibiyeti de Golü de Unuttu
Erol Bulut, Cardiff'te Galibiyeti de Golü de Unuttu
Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan, özellikle Anadolu takımlarındaki futboluyla beğeni toplayan Erol Bulut bir süredir Championship ekiplerinden Cardiff'te teknik direktörlük yapıyor. Tecrübeli isim sezona kabus gibi bir başlangıç yaparak kötü bir grafik çizdi.
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Ülkemizde Alanyaspor, Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK gibi takımlarda teknik direktörlük yapan Erol Bulut 23-24 sezonun başından bu yana Cardiff'i çalıştırıyor.
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Erol Bulut, Cardiff ile bu sezona adeta kabus gibi başladı. 24 takımlı ligde sonuncu sıraya demir atan takım için istatistikler de hiç iç açıcı değil.
Ligde beş maça çıkan Cardiff bu beş maçta sadece bir puan toplayabildi. Bir puanın yanı sıra Cardiff'in attığı gol sayısı da sadece bir oldu.
Cardiff, attığı bir gole karşılık kalesinde 11 gol gördü. Koltuğu sallantıda olan Erol Bulut'un takımında tanıdık isimler de forma giyiyor.
Eski Trabzonsporlu Siopis, Aaron Ramsey, Kanga ve El Ghazi gibi isimleri kadrosunda bulunduran Cardiff'in bu girdaptan nasıl çıkacağı merak konusu.
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