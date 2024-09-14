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Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Victor Osimhen, Icardi ve Batshuayi'yi Övdü

Galatasaray'ın Yeni Yıldızı Victor Osimhen, Icardi ve Batshuayi'yi Övdü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
14.09.2024 - 22:42

Galatasaray, Rizespor'u beş golle geçerken taraftarı hem oyunun tadını çıkardı hem de yeni yıldızı Osimhen'in futboluyla coştu. Victor Osimhen, mücadelesi ve takıma olan uyumuyla taraftarlardan tam not aldı.

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Yaz transfer döneminin "fırsat" transferi olan Victor Osimhen, geldiği günden bu yana taraftarla olan uyumuyla dikkat çekiyor.

Yaz transfer döneminin "fırsat" transferi olan Victor Osimhen, geldiği günden bu yana taraftarla olan uyumuyla dikkat çekiyor.

Geceyi bir asistle kapatan Osimhen, maç sonu sevincini tribünlere çıkarak taraftarla birlikte kutladı. Sete çıkan Osimhen taraftarla eğlenceli anlar paylaştı.

Geceyi bir asistle kapatan Osimhen, maç sonu sevincini tribünlere çıkarak taraftarla birlikte kutladı. Sete çıkan Osimhen taraftarla eğlenceli anlar paylaştı.

Maç sonunda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Icardi, aynı mevkide oynadığı Icardi ve Bathsuayi'ye övgüler yağdırdı.

Maç sonunda yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Icardi, aynı mevkide oynadığı Icardi ve Bathsuayi'ye övgüler yağdırdı.

Osimhen, takım içi rekabetle ilgili sorulan soruya "Icardi bu oyunun efsanelerinden biri. Batshuayi de tehlikeli bir oyuncu. Onlardan öğreneceğim şeyler var, birlikte çalışacağız. Birbirimizin kalitesini artıracağız" yanıtını verdi.

Osimhen, takım içi rekabetle ilgili sorulan soruya "Icardi bu oyunun efsanelerinden biri. Batshuayi de tehlikeli bir oyuncu. Onlardan öğreneceğim şeyler var, birlikte çalışacağız. Birbirimizin kalitesini artıracağız" yanıtını verdi.

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