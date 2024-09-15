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Beşiktaş , Trabzonspor
Beşiktaş ve Trabzonspor 140. Kez Kozlarını Paylaşacak

Beşiktaş ve Trabzonspor 140. Kez Kozlarını Paylaşacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.09.2024 - 17:39

Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Lige iyi başlayan Kara Kartal ile zor günler geçiren Karadeniz Fırtınası'nın 'başlangıç' arayışına sahne olacak maç 20.00'de başlayacak.

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Beşiktaş ve Trabzonspor, haftanın en kritik maçında karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon son olarak kupa finalinde karşı karşıya gelmişti.

Beşiktaş ve Trabzonspor, haftanın en kritik maçında karşı karşıya gelecek. İki takım geçtiğimiz sezon son olarak kupa finalinde karşı karşıya gelmişti.

Kupa zaferi adeta Beşiktaş'ın çehresini değiştirmiş, transferler ve Süper Kupa zaferiyle lige çok iyi bir başlangıç yapmıştı.

Kupa zaferi adeta Beşiktaş'ın çehresini değiştirmiş, transferler ve Süper Kupa zaferiyle lige çok iyi bir başlangıç yapmıştı.

Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın aksi yönde bir sezon başlangıcına imza attı. Ligin en çok transfer yapan takımlarından olan Karadeniz ekibi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elendi ve lige de iyi başlayamadı.

Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın aksi yönde bir sezon başlangıcına imza attı. Ligin en çok transfer yapan takımlarından olan Karadeniz ekibi Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elendi ve lige de iyi başlayamadı.

Teknik direktör değişimi sonucu Şenol Güneş'i takımın başına getiren Trabzonspor'da farklı bir heyecan yaşanıyor. 5. kez takımın başına gelen Güneş, ilk kez adı verilen statta Trabzonspor hocası olarak sahada olacak ve bu iki şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a karşı olacak.

Teknik direktör değişimi sonucu Şenol Güneş'i takımın başına getiren Trabzonspor'da farklı bir heyecan yaşanıyor. 5. kez takımın başına gelen Güneş, ilk kez adı verilen statta Trabzonspor hocası olarak sahada olacak ve bu iki şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'a karşı olacak.

140. kez karşılaşacak olan iki takımın galibiyet sayılarında Beşiktaş'ın 56-48 üstünlüğü var. 35 maç da berabere bitti. Trabzon'da oynanan 50 maçta ise Trabzonspor'un 24-15 üstünlüğü bulunuyor.

140. kez karşılaşacak olan iki takımın galibiyet sayılarında Beşiktaş'ın 56-48 üstünlüğü var. 35 maç da berabere bitti. Trabzon'da oynanan 50 maçta ise Trabzonspor'un 24-15 üstünlüğü bulunuyor.
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Beşiktaş oyun ritmine ve yıldızlarına güvenerek çıkacak sahaya. Seriyi devam ettirerek kaldıkları yerden devam isteyecekler. Trabzonspor ise yeni hocasıyla lige yeni bir başlangıç hayali ile sahada olacak.

Beşiktaş oyun ritmine ve yıldızlarına güvenerek çıkacak sahaya. Seriyi devam ettirerek kaldıkları yerden devam isteyecekler. Trabzonspor ise yeni hocasıyla lige yeni bir başlangıç hayali ile sahada olacak.

Trabzonspor'un ev sahibi olacağı maçta hakem Ali Şansalan olacak, VAR hakemi ise Özgür Yankaya olarak belirlendi. beIN Sports ekranlarında yayınlanacak maçın başlama saati ise 20.00!

Trabzonspor'un ev sahibi olacağı maçta hakem Ali Şansalan olacak, VAR hakemi ise Özgür Yankaya olarak belirlendi. beIN Sports ekranlarında yayınlanacak maçın başlama saati ise 20.00!

Beşiktaş'ın kritik maç öncesi muhtemel 11'i şu şekilde olacak: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Beşiktaş'ın kritik maç öncesi muhtemel 11'i şu şekilde olacak: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor'un muhtemel 11'inin ise şu şekilde olması bekleniyor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Visca, Ozan Tufan, Orsic, Banza

Trabzonspor'un muhtemel 11'inin ise şu şekilde olması bekleniyor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Eren, Mendy, Okay, Visca, Ozan Tufan, Orsic, Banza

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