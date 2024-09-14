Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçındaki Zorunlu Değişiklik Kuralı ile İlgili Flaş İddia: Kitapta Yazmıyor
Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçındaki Zorunlu Değişiklik Kuralı ile İlgili Flaş İddia: Kitapta Yazmıyor
Çaykur Rizesporlu oyuncu Alikulov maçın ilk yarısında kafa travması yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yeni kurallar gereği, Rizespor'a +1 oyuncu değişikliği hakkı tanıyan bu durum, rakibi Galatasaray'a da otomatik olarak +1 hak verdi. Serdar Ali Çelikler ise bu kuralla ilgili önemli bir iddiada bulundu.
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Çaykur Rizesporlu oyuncu Alikulov'un kafa sarsıntısı ile kenara gelmesi sebebiyle iki takım da +1 değişiklik hakkı kazandı ve maçı 6 değişiklikle kapattı.
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Serdar Ali Çelikler ise bu kuralla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Çelikler, bu kuralın kitapta yazmadığını iddia etti.
Serdar Ali Çelikler, "Beyin sarsıntısı sebebiyle +1 oyuncu değişikliği hakkı kuralının TFF tarafından statüye eklenmesi gerekiyor" dedi.
"Bu kural yazılı değil şifahen söylenmiş, bunu yazsanıza" diyen Çelikler oluşabilecek problemle ilgili de bir örnek paylaştı.
Çelikler, "83'te Barış Alper yerine Yusuf Demir girdi. Galatasaray, 6. değişikliği yaptı. O sırada Rizespor henüz 5'ti. Bir dakika sonra 6'yı yaptılar. Rizespor yapmadı, kötü niyetli diyelim. Dediler ki ben yapmadım değişikliği ve bizim lig statüsünde de yazmıyor, ben hükmen galibiyet istiyorum, ne yapacaksın?" şeklinde kuralı yorumladı.
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Yayıncı kuruluşta pozisyonu yorumlayan Deniz Çoban ise konuyla ilgili "Buna hoca ya da hakem karar veremez. Sağlık ekipleri kafa travmasına dair bir bilgi paylaşır; bunun değişiklik kartının rengi de farklı olur" diyerek kuralın net olduğunu ancak kural kitabında bunun yazmadığını söyledi.
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