Galatasaray - Çaykur Rizespor Maçındaki Zorunlu Değişiklik Kuralı ile İlgili Flaş İddia: Kitapta Yazmıyor

Çaykur Rizesporlu oyuncu Alikulov maçın ilk yarısında kafa travması yaşadı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yeni kurallar gereği, Rizespor'a +1 oyuncu değişikliği hakkı tanıyan bu durum, rakibi Galatasaray'a da otomatik olarak +1 hak verdi. Serdar Ali Çelikler ise bu kuralla ilgili önemli bir iddiada bulundu.