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Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu Konuşuyor: İlk Maç İlk Gol

Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu Konuşuyor: İlk Maç İlk Gol

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.09.2024 - 21:06

Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem, önce milli takımla hattrick yaptı, ardından Benfica formasıyla ilk maçında golle tanıştı. Portekiz basını şimdi Kerem'i konuşuyor.

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12 milyon Euro gibi bir bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, formuyla göz dolduruyor. Galatasaray'da sezona da fena bir başlangıç yapmayan milli yıldız Portekiz basınını süslemeye başladı.

12 milyon Euro gibi bir bonservisle Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu, formuyla göz dolduruyor. Galatasaray'da sezona da fena bir başlangıç yapmayan milli yıldız Portekiz basınını süslemeye başladı.

Maç sonunda teknik direktör Bruno Lage'ye Kerem'in transferi soruldu. Lage, "Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim. Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum" dedi.

Maç sonunda teknik direktör Bruno Lage'ye Kerem'in transferi soruldu. Lage, "Onu kim seçtiyse ona teşekkür ederim. Böyle oyuncuları, agresif kanat oyuncularını severim. Rafa, Cervi, Pizzi gibi forvet oynayan oyuncuları seviyorum" dedi.

Hocasının ardından Portekiz basını da Kerem'i yere göğe sığdıramadı. Portekiz basınında birçok spor gazetesi ve sayfası maçta Kerem'e geniş yer verdi.

Hocasının ardından Portekiz basını da Kerem'i yere göğe sığdıramadı. Portekiz basınında birçok spor gazetesi ve sayfası maçta Kerem'e geniş yer verdi.

A Bola, asisti de Orkun Kökçü'nün yaptığını hatırlatarak "Türk Hava Yolları hava bağlantısı" derken; Record, "Harika performansını Harry Potter gibi kutladı" dedi.

A Bola, asisti de Orkun Kökçü'nün yaptığını hatırlatarak "Türk Hava Yolları hava bağlantısı" derken; Record, "Harika performansını Harry Potter gibi kutladı" dedi.

Diario Noticias ise "Kerem, Orkun ve Di Maria harika performanslarıyla teknik direktörlerine istediği sonucu verdiler" yorumunu yaptı.

Diario Noticias ise "Kerem, Orkun ve Di Maria harika performanslarıyla teknik direktörlerine istediği sonucu verdiler" yorumunu yaptı.

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