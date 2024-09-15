Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti: 2-0
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı İlk Yarıda Bulduğu Gollerle Geçti: 2-0
Fenerbahçe, ligde beşinci hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe ilk yarıda yıldızlarıyla bulduğu golle üç puanı aldı.
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Fenerbahçe, zor geçmesi beklenen maçta 39 dakikada işi çözdü. Saint-Maximin'in şık plase golüyle 22.dakikada öne geçen Fenerbahçe maçta üstünlüğünü son düdüğe kadar hissettirdi.
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Saint-Maximin bir de takımına penaltı kazandırırken penaltıyı gole Dusan Tadic çevirdi. 39 dakikada skoru alan Fenerbahçe, maçın kontrolünü bir an olsun elden bırakmadan üç puanı almayı başardı.
Bu sonuçla Fenerbahçe kulüp tarihinin, 32 maçla en uzun yenilmezlik serisine imza atmış oldu.
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile çıktığı beş lig maçında da mağlubiyet yüzü görmedi ve dört galibiyet bir beraberlikle 13 puan topladı.
Saint-Maximin lehine uzun süre Fenerbahçe tribünlerinden tezahüratlar yapılırken tüm takım maç sonu deplasman tribününe giderek taraftarı selamladı.
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