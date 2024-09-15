Maç Önünde Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Hedefinde Galatasaray Vardı
Maç Önünde Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun Hedefinde Galatasaray Vardı
Jose Mourinho, Galatasaray'ı 'kart' konusunda eleştirmeyi sürdürüyor. Kasımpaşa maçı öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Mourinho kart görmeyeceklerini iddia etti.
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Jose Mourinho geldiği günden bu yana açıklamalarıyla gündemi belirlemeyi sürdürüyor. Mourinho, bir süredir Galatasaray maçlarını "kart sayısı" üzerinden eleştiriyor.
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Galatasaray'ın kart görmediğini iddia eden Portekizli teknik direktörün Kasımpaşa maçı öncesinde gündemi yine bu konuydu.
Jose Mourinho, beIN Sports mikrofonlarına "Maçı kartsız bitireceğimizi düşünüyoruz. Rakibimizin maçları bu şekilde sona eriyor çünkü. Her şey eşit olmalı" dedi.
Fenerbahçe, Mourinho'nun açıklamasının aksine bu maçta kart gördü. Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe adına maçta kart gören tek oyuncu oldu.
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