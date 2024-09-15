Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Karam Tayfa'dan Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın Maçında Kazanan Yok

Karam Tayfa'dan Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın Maçında Kazanan Yok

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
15.09.2024 - 19:26

Futbolculukları döneminde Karam Tayfa lakabıyla anılan ve Selçuk İnan, Caner Erkin gibi isimlerle birlikte milli takımda dahi bir arada olan Arda Turan ve Burak Yılmaz ikilisi artık teknik direktör olarak sahada. Eyüpspor'un Kayserispor'a konuk olduğu maçta ikili maç önünde bir araya geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Onların arkadaşlıkları hem saha içinde hem de saha dışında çokça konuşuldu. Maçlar, kavgalar, eğlenceler, düğünler derken Karam Tayfa olarak anılan bu ekibi hiç ayrı göremiyorduk.

Onların arkadaşlıkları hem saha içinde hem de saha dışında çokça konuşuldu. Maçlar, kavgalar, eğlenceler, düğünler derken Karam Tayfa olarak anılan bu ekibi hiç ayrı göremiyorduk.

Son yıllarda "tayfanın" dağıldığı iddia edilse de hiçbir üyesinin birbiri hakkında kötü konuşmadığı bu ekip artık yeşil sahada teknik direktör olarak görev yapıyor.

Son yıllarda "tayfanın" dağıldığı iddia edilse de hiçbir üyesinin birbiri hakkında kötü konuşmadığı bu ekip artık yeşil sahada teknik direktör olarak görev yapıyor.

Konuyla ilgili daha önce detaylara yer vermiştik:

Tayfanın iki üyesi Arda Turan ve Burak Yılmaz bugün Kayseri'de rakip teknik direktör olarak karşı karşıya geldi.

Tayfanın iki üyesi Arda Turan ve Burak Yılmaz bugün Kayseri'de rakip teknik direktör olarak karşı karşıya geldi.

Maç önünde sıcak ve samimi anlara imza atan ikili birbirlerine başarı dilerken, verdikleri görüntüyle sosyal medyada da epey konuşuldular.

Maç önünde sıcak ve samimi anlara imza atan ikili birbirlerine başarı dilerken, verdikleri görüntüyle sosyal medyada da epey konuşuldular.

Maçta ise ilk yarıda Eyüpspor 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 64 ve 69.dakikadaki gollerle Kayserispor eşitliği yakaladı ve maçtan iki taraf da bir puanla ayrıldı.

Maçta ise ilk yarıda Eyüpspor 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 64 ve 69.dakikadaki gollerle Kayserispor eşitliği yakaladı ve maçtan iki taraf da bir puanla ayrıldı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın