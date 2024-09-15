Karam Tayfa'dan Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın Maçında Kazanan Yok
Karam Tayfa'dan Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın Maçında Kazanan Yok
Futbolculukları döneminde Karam Tayfa lakabıyla anılan ve Selçuk İnan, Caner Erkin gibi isimlerle birlikte milli takımda dahi bir arada olan Arda Turan ve Burak Yılmaz ikilisi artık teknik direktör olarak sahada. Eyüpspor'un Kayserispor'a konuk olduğu maçta ikili maç önünde bir araya geldi.
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Onların arkadaşlıkları hem saha içinde hem de saha dışında çokça konuşuldu. Maçlar, kavgalar, eğlenceler, düğünler derken Karam Tayfa olarak anılan bu ekibi hiç ayrı göremiyorduk.
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Son yıllarda "tayfanın" dağıldığı iddia edilse de hiçbir üyesinin birbiri hakkında kötü konuşmadığı bu ekip artık yeşil sahada teknik direktör olarak görev yapıyor.
Tayfanın iki üyesi Arda Turan ve Burak Yılmaz bugün Kayseri'de rakip teknik direktör olarak karşı karşıya geldi.
Maç önünde sıcak ve samimi anlara imza atan ikili birbirlerine başarı dilerken, verdikleri görüntüyle sosyal medyada da epey konuşuldular.
Maçta ise ilk yarıda Eyüpspor 2-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. 64 ve 69.dakikadaki gollerle Kayserispor eşitliği yakaladı ve maçtan iki taraf da bir puanla ayrıldı.
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