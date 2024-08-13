Süper Lig'e Futbolcu Olarak Damga Vuran "Karam Tayfa" Artık Hoca
Süper Lig'e Futbolcu Olarak Damga Vuran "Karam Tayfa" Artık Hoca
Süper Lig ve Milli Takım jenerasyonlarında damga vuran ve iyi arkadaşlıkları sebebiyle 'Karam Tayfa' olarak anılan Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan ve Caner Erkin yeniden Süper Lig'de buluştu.
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Milli takımdaki arkadaşlıklarıyla her zaman konuşulan, tatillerini bile birlikte geçiren Arda, Burak, Selçuk, Caner dörtlüsü başarılarıyla birlikte her zaman tartışılmayı sürdürdü.
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İkonik fotoğrafların, editlerin, capslerin konusu olan "tayfa" yıllar sonra yeniden Süper Lig'de buluştu. Futbolu bırakıp teknik direktör koltuğuna oturan oyuncular artık birbirlerine rakip olacak.
Arda Turan, alt ligde başladığı teknik direktörlük kariyerine şampiyon hoca olarak Süper Lig'de devam ediyor. Süper Lig'deki ekibe son katılan isimlerden oldu.
Burak Yılmaz ise Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak başladığı antrenörlük kariyeri önce Beşiktaş teknik direktörlüğü ile devam etti ardından Beşiktaş'ın çalkantılı sezonu onu da koltuğundan etti. Şimdi Süper Lig'de Kayserispor teknik direktörü olarak görev alıyor.
Selçuk İnan, Terim'in yardımcısı olarak başladığı antrenörlük kariyerine Kasımpaşa'da teknik direktör olarak devam etti. Oradaki başarılı sezonu anlamsız olarak yarıda kalsa da genç teknik adam Gaziantep FK'ya geldi ve geçtiğimiz sezon takımını ligde bıraktı.
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Karam Tayfa'nın Süper Lig'e dönen bir diğer ismi ise Caner Erkin oldu. Arkadaşlarının aksine Caner halen futbol oynamakta ısrar ediyor. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi oyuncu Eyüpspor'un ilk Süper Lig maçında da kaptan olarak sahadaydı.
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