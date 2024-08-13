Trabzonsporlu Futbolcu Umut Bozok'un Menajerinden Abdullah Avcı'ya Suçlama
Trabzonsporlu Futbolcu Umut Bozok'un Menajerinden Abdullah Avcı'ya Suçlama
Geçtiğimiz sezon kadro dışı kalan ancak daha sonra affedilen Umut Bozok, takıma dönmesine rağmen süre bulmakta zorlanıyor.
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Fransa'da doğan Nimes, Lorient ve Troyes gibi takımlardaki başarılı performansıyla ümit milli takımın vazgeçilmez isimlerinden olan Umut Bozok, ülkemizin transfer gündemine de Fransa'daki golcülüğüyle geldi.
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Galatasaray ve Trabzonspor'u karşı karşıya getiren Umut, tercihini Trabzonspor'dan yana kullanmıştı. Ancak Umut'un Trabzonspor kariyeri hiç de beklediği gibi gitmiyor.
Abdullah Avcı'nın kameralar önünde "antrenman performansı, profesyonellik dışı tutumları sebebiyle kadro dışı kaldı" dediği Umut Bozok daha sonra özür dilemesi karşılığında kadroya dahil edildi ancak kriz geçmiş değil.
Abdullah Avcı bu sezon oynanan resmi maçlarda golcü oyuncuya süre vermezken Rapid Wien ile oynanacak Avrupa kupası maçı kadrosuna da ismini yazmadı. Umut'u tamamen gözden çıkardığı düşünülen Abdullah Avcı'ya oyuncunun menajerinden büyük bir suçlama geldi.
Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo “Kendisinin bir teknik direktör olduğunu söylemek çok zor. O, futbolcularının kariyerini bitiren biri. Trabzonspor ise büyük bir kulüp, onun tam tersi” açıklaması yaptı.
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Menajerin açıklaması Karadeniz basınında da geniş yer buldu. Karadeniz basını Abdullah Avcı'ya büyük eleştiriler getirirken, Davo'nun açıklamalarını "bombaladı" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
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