Kalmar AIK Futbolcularından Kanserle Mücadele Kaptanları Herman’a Büyük Destek
Kalmar AIK Futbolcularından Kanserle Mücadele Kaptanları Herman’a Büyük Destek
Kalmar AIK futbolcuları, kanserle mücadele eden kaptanları Markus Herman’a güçlü bir dayanışma örneği sergiledi. Soyunma odasında yaşanan bu duygusal an, Herman’ı gözyaşlarına boğdu.
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Kalmar AIK futbolcuları, kanser teşhisi konulan kaptanları Markus Herman’a destek olmak için anlamlı bir adım attı.
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Tüm takım, Herman’a moral vermek amacıyla saçlarını kazıttı.
İşte o anlar 👇
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