Kritik Maçlarda Yok: Galatasaray'a Davinson Sanchez'den Kötü Haber
Kritik Maçlarda Yok: Galatasaray'a Davinson Sanchez'den Kötü Haber
Galatasaray, sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez’in tedavisine başlandığını açıkladı. Başarılı defansın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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Süper Lig'e 2-1'lik Hatayaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'a Kolombilyalı savunmacısı Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.
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Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki defansın sakatlandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Davinson Sanchez'in kaçırması muhtemel maçlar 👇
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