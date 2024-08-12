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Kritik Maçlarda Yok: Galatasaray'a Davinson Sanchez'den Kötü Haber

Kritik Maçlarda Yok: Galatasaray'a Davinson Sanchez'den Kötü Haber

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 22:43

Galatasaray, sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez’in tedavisine başlandığını açıkladı. Başarılı defansın yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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Süper Lig'e 2-1'lik Hatayaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'a Kolombilyalı savunmacısı Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.

Süper Lig'e 2-1'lik Hatayaspor galibiyetiyle başlayan Galatasaray'a Kolombilyalı savunmacısı Davinson Sanchez'den kötü haber geldi.

Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki defansın sakatlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki defansın sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Trendyol Süper Lig’in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşmasının son bölümünde (89. dakika) sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve maç sonrasında yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz Davinson Sanchez’in tedavisine başlanmıştır' 

Davinson Sanchez'in kaçırması muhtemel maçlar 👇

Davinson Sanchez'in kaçırması muhtemel maçlar 👇
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