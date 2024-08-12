Vücut Geliştirmeyle Gündeme Gelen Mesut Özil'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Ziyaret
Vücut Geliştirmeyle Gündeme Gelen Mesut Özil'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Ziyaret
Almanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Özil'e Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın forması hediye edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 2023 yılında yeşil sahalara veda etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Alman futbolcu, emeklilik kararının ardından vücut geliştirmeye odaklanmış, futbolseverlerin de aklına "Survivor'a mı?" sorusu gelmişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski yıldız, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında tebrik etti.
Hacıosmanoğlu, A Milli Takım forması takdim ederken Mesut Özil de Hacıosmanoğlu'na imzalı formasını verdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın