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Vücut Geliştirmeyle Gündeme Gelen Mesut Özil'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Vücut Geliştirmeyle Gündeme Gelen Mesut Özil'den TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Ziyaret

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 00:53

Almanya Milli Takımı’nın eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu ziyaret etti. Özil'e Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın forması hediye edildi.

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Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 2023 yılında yeşil sahalara veda etmişti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, 2023 yılında yeşil sahalara veda etmişti.

Alman futbolcu, emeklilik kararının ardından vücut geliştirmeye odaklanmış, futbolseverlerin de aklına "Survivor'a mı?" sorusu gelmişti.

Alman futbolcu, emeklilik kararının ardından vücut geliştirmeye odaklanmış, futbolseverlerin de aklına "Survivor'a mı?" sorusu gelmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski yıldız, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında tebrik etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken eski yıldız, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu makamında tebrik etti.

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım forması takdim ederken Mesut Özil de Hacıosmanoğlu'na imzalı formasını verdi.

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım forması takdim ederken Mesut Özil de Hacıosmanoğlu'na imzalı formasını verdi.
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