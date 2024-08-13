Ankaragücü'nün Kayıp Futbolcusu Sosyal Medyada Bulundu
Ankaragücü'nün Kayıp Futbolcusu Sosyal Medyada Bulundu
Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan'ın 'haber alamıyoruz, nerede olduğunu da bilmiyoruz' dediği Renaldo Cephas, sosyal medya paylaşımları ile 'hayattayım' mesajı verdi
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Takımdan ayrılmak isteyen ve antrenmanlara katılmayan Renaldo Cephas, Ankaragücü'nde krize neden oldu. Kulübün antrenman davetlerine yanıt vermeyen oyuncunun noter tutanağı ile gelmediği tespiti yapılıyor.
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Son olarak lig maçında kadroya yazılan ancak statta olmayan Renaldo Cephas için teknik direktör Cihat Arslan, "haber alamıyoruz, nerede olduğunu da bilmiyoruz, noter tespiti için kadroya ekledik" demişti.
Kayıp yıldız Cephas ise sosyal medyada ortaya çıktı. Spor salonundan paylaşım yapan Cephas "Pozitif Ol" paylaşımının yanına mavi ve yeşil renklerde kalp ekledi. O esnada Çaykur Rizespor'un Başakşehir ile maçı olması Rizespor mesajı olarak yorumlandı.
Daha sonra bir paylaşım daha yapan Cephas, mavi ve yeşil kalplerin yanına kırmızı bir kalp daha ekledi ancak bunu sildi. Spor salonundan son bir paylaşım daha yapan Cephas'ın Ankaragücü'ne yanıtı ve gideceği kulübün kısa sürede belli olması bekleniyor.
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