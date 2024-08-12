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Ankaragücü Günlerdir Haber Alamadığı Oyuncusu Cephas'ı Kadroya Yazdı

Ankaragücü Günlerdir Haber Alamadığı Oyuncusu Cephas'ı Kadroya Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 14:32

1.Lig takımlarından Ankaragücü, futbolcusu Renaldo Chepas ile ilginç bir sorun yaşıyor. Ankaragücü oyuncusuna ulaşamıyor. Cihat Arslan 'nerede olduğundan haberimiz yok' derken Cephas'ın kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.

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Ankaragücü "transferi kapattık" açıklamasından sonra sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Kadrosunda ayrılmak isteyen oyuncular olan başkent ekibi, ısrarla kadrosunda değerlendirmek istediği bir oyuncusundan da haber alamıyor. Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamayan Ankaragücü, ilginç bir yönteme başvurdu.

Ankaragücü "transferi kapattık" açıklamasından sonra sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Kadrosunda ayrılmak isteyen oyuncular olan başkent ekibi, ısrarla kadrosunda değerlendirmek istediği bir oyuncusundan da haber alamıyor. Renaldo Cephas'a hiçbir şekilde ulaşamayan Ankaragücü, ilginç bir yönteme başvurdu.

Ankaragücü'nün Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna "kayıp" futbolcu Cephas da eklendi. 29 forma numarasıyla adı TFF'nin sistemine girilen ve kadro bilgilendirmesinde paylaşılan oyuncu stada gelmedi.

Ankaragücü'nün Şanlıurfaspor karşısındaki 21 kişilik maç kadrosuna "kayıp" futbolcu Cephas da eklendi. 29 forma numarasıyla adı TFF'nin sistemine girilen ve kadro bilgilendirmesinde paylaşılan oyuncu stada gelmedi.

Maçın ardından Renaldo Cephas'ın adının kadroda olduğu ancak stada gelmediğine yönelik soruya Cihat Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

Maçın ardından Renaldo Cephas'ın adının kadroda olduğu ancak stada gelmediğine yönelik soruya Cihat Arslan, "Gelmediğine dair noter tespiti yapmak için kadroya yazdık. Cephas antrenmanlara gelmiyor, maça da gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyoruz." şeklinde yanıt verdi.

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