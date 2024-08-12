Ankaragücü Günlerdir Haber Alamadığı Oyuncusu Cephas'ı Kadroya Yazdı

1.Lig takımlarından Ankaragücü, futbolcusu Renaldo Chepas ile ilginç bir sorun yaşıyor. Ankaragücü oyuncusuna ulaşamıyor. Cihat Arslan 'nerede olduğundan haberimiz yok' derken Cephas'ın kulüpten ayrılmak istediğini söyledi.