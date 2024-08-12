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Giovanni van Bronckhorst Yargı Dağıtmaya Devam Ediyor: Ben Bahane Bulmam

Giovanni van Bronckhorst Yargı Dağıtmaya Devam Ediyor: Ben Bahane Bulmam

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
12.08.2024 - 11:13

Beşiktaş'a Süper Kupa ile müthiş bir başlangıç yapan van Bronckhorst, ilk lig maçından da mutlu ayrıldı.

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Tercihi eleştiri nedeni olan van Bronckhorst, çıktığı iki resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kenar yönetimi, tavırları ve tarzı ile taraftarın beğenisini kazanan Giovanni van Bronckhorst eleştirileri susturmuş görünüyor.

Tercihi eleştiri nedeni olan van Bronckhorst, çıktığı iki resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı. Kenar yönetimi, tavırları ve tarzı ile taraftarın beğenisini kazanan Giovanni van Bronckhorst eleştirileri susturmuş görünüyor.

Hollandalı teknik adam, Samsunspor karşısında yeni transferleriyle sonuca giderken Beşiktaş'a oynattığı oyuna karşın zeminin kötü durumu da futbol severler tarafından eleştiri aldı.

Hollandalı teknik adam, Samsunspor karşısında yeni transferleriyle sonuca giderken Beşiktaş'a oynattığı oyuna karşın zeminin kötü durumu da futbol severler tarafından eleştiri aldı.

Giovanni van Bronckhorst'a zeminle ilgili sorulan bir soru üzerine teknik adam şu cevabı verdi: "İlk maç itibarıyla zeminin daha iyi olmasını beklerdim. Ama bu şartlar, benim değiştirebileceğim şartlar değil... Hoca olarak da, oyuncu olarak da şartlardan dolayı bahane bulmayı sevmedim hiç."

Giovanni van Bronckhorst'a zeminle ilgili sorulan bir soru üzerine teknik adam şu cevabı verdi: "İlk maç itibarıyla zeminin daha iyi olmasını beklerdim. Ama bu şartlar, benim değiştirebileceğim şartlar değil... Hoca olarak da, oyuncu olarak da şartlardan dolayı bahane bulmayı sevmedim hiç."

Hakemler konusuna da değinen Hollandalı teknik direktör, "Benden hakem veya zeminle ilgili şeyler duymayacaksınız. Ben takımıma odaklanırım, sahaya odaklanırım, böyle yapacağım." dedi.

Hakemler konusuna da değinen Hollandalı teknik direktör, "Benden hakem veya zeminle ilgili şeyler duymayacaksınız. Ben takımıma odaklanırım, sahaya odaklanırım, böyle yapacağım." dedi.

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