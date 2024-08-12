Arda Turan'ın Süper Lig Kariyeri Kırmızı Kartla Başladı
Arda Turan'ın Süper Lig Kariyeri Kırmızı Kartla Başladı
Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'la şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e yükselen Arda Turan ilk maçında çılgına döndü.
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Teknik Direktörlük kariyerine önemli bir başlangıç yaparak şampiyon hoca unvanını alan Arda Turan, Türk futbolunun da çok şey beklediği isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor.
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Sık sık Diego Simeone'den etkilendiğini ve onun futbolunu çok beğendiğini söyleyen Arda Turan Simeone ve Terim arasında da zaman zaman kıyas yaparak iki teknik adamdan da bir şeyler alacağını söylüyor.
Süper Lig'de teknik direktör olarak ilk kez sahne alan Arda Turan, futbolculuk günlerindeki hırsını aratmadı. Oyuncu değişikliği için Tayfur Bingöl'ü oyuna almak isterken takımı gol yiyen Arda Turan kenarda çılgına döndü.
İtirazlarını sürdüren genç teknik direktör hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Süper Lig'de teknik direktörlük kariyerine kırmızı kartla başlayan Arda Turan'ın futbolculuk döneminde gördüğü kartlar tekrar gündem olurken, ilk akla gelen Başakşehir kariyeri oldu.
Süper Lig'de uzun kariyerine rağmen sadece 3 kırmızı kart gören Arda Turan, Başakşehir forması giyerken hakeme olan fiziki müdahalesi sebebiyle 16 maç ceza almıştı.
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