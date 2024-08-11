Taha Akgül, Başarılarla Dolu Kariyerini Duygusal Bir Mesajla Noktaladı
Taha Akgül, Başarılarla Dolu Kariyerini Duygusal Bir Mesajla Noktaladı
Milli güreşçimiz Taha Akgül, bronz madalya ile veda ettiği Paris Olimpiyatlarında bize bir veda daha yaşattı. Maçın ardından ayakkabılarını çıkararak mindere bırakan ve emekli olduğunu açıklayan Akgül tüm salonda uzun süre alkışlandı.
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya elde ederek güreş kariyerine veda eden Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj paylaştı. Serbest stil ağır sıklet kategorisinde bir olimpiyat şampiyonluğu, iki olimpiyat üçüncülüğü, üç dünya şampiyonluğu ve on bir Avrupa şampiyonluğu ile başarılar elde eden Taha, kariyerinde eksik turnuva kalmadığı için minnettarlığını ifade etti.
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Taha Akgül, güreşe ve spor hayatına babasının evin ortasında abisiyle kendisini dövüştürmesiyle başladığını söyleyerek şunları söyledi:
Kendisini destekleyen eşi, ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarına teşekkür eden ve onlardan helallik isteyen 33 yaşındaki Taha, şu şekilde ifade etti:
"Karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet edeceğim" diyen Taha sözlerini şu şekilde noktaladı:
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