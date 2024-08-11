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Taha Akgül, Başarılarla Dolu Kariyerini Duygusal Bir Mesajla Noktaladı

Taha Akgül, Başarılarla Dolu Kariyerini Duygusal Bir Mesajla Noktaladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 13:20

Milli güreşçimiz Taha Akgül, bronz madalya ile veda ettiği Paris Olimpiyatlarında bize bir veda daha yaşattı. Maçın ardından ayakkabılarını çıkararak mindere bırakan ve emekli olduğunu açıklayan Akgül tüm salonda uzun süre alkışlandı.

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya elde ederek güreş kariyerine veda eden Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj paylaştı. Serbest stil ağır sıklet kategorisinde bir olimpiyat şampiyonluğu, iki olimpiyat üçüncülüğü, üç dünya şampiyonluğu ve on bir Avrupa şampiyonluğu ile başarılar elde eden Taha, kariyerinde eksik turnuva kalmadığı için minnettarlığını ifade etti.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya elde ederek güreş kariyerine veda eden Taha Akgül, sosyal medya hesaplarından duygusal bir mesaj paylaştı. Serbest stil ağır sıklet kategorisinde bir olimpiyat şampiyonluğu, iki olimpiyat üçüncülüğü, üç dünya şampiyonluğu ve on bir Avrupa şampiyonluğu ile başarılar elde eden Taha, kariyerinde eksik turnuva kalmadığı için minnettarlığını ifade etti.

Taha Akgül, güreşe ve spor hayatına babasının evin ortasında abisiyle kendisini dövüştürmesiyle başladığını söyleyerek şunları söyledi:

Taha Akgül, güreşe ve spor hayatına babasının evin ortasında abisiyle kendisini dövüştürmesiyle başladığını söyleyerek şunları söyledi:

'Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım, şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım. Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı. Kolay değil beni ben yapan işimi her şeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak. Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibarıyla spor kariyerimin de sonuna geldik. Çok duygusal günler geçiriyorum. Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat Oyunları'nda son buldu.'

Kendisini destekleyen eşi, ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarına teşekkür eden ve onlardan helallik isteyen 33 yaşındaki Taha, şu şekilde ifade etti:

Kendisini destekleyen eşi, ailesi, antrenörleri ve takım arkadaşlarına teşekkür eden ve onlardan helallik isteyen 33 yaşındaki Taha, şu şekilde ifade etti:

'Yaşadığım sakatlıklar, üzerimdeki sorumluluklar ve buna bağlı olarak yaşadığım stres, ailemden ve eşimden ayrı geçirdiğim her gün, ve en önemlisi kariyerimin zirvede kalma hakkı nedeniyle bu kararı aldım. Kariyerim boyunca Sivas’tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim. O küçük şehir ve mahallemi, mütevazı yaşamımı asla unutmadım.'

"Karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet edeceğim" diyen Taha sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet edeceğim" diyen Taha sözlerini şu şekilde noktaladı:

'Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonra da bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım.'

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