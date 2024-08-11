Fenerbahçe, Adana Demirspor Galibiyeti ile Rekor Egale Etti
Fenerbahçe, Adana Demirspor Galibiyeti ile Rekor Egale Etti
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın etkileri sürerken, bir de rekor egale haberi ile camiaya moral oldu.
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Fenerbahçe sezona üç puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Jose Mourinho liderliğindeki sarı lacivertliler, Kadıköy'deki ilk lig maçlarında Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti.
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Fenerbahçe, bu galibiyetle yenilmezlik serisini de sürdürürken bir başka rekoru da egale etti. 28 maça çıkan seri tarihten bir başka seriye yetişti.
Fenerbahçe, Adana Demirspor galibiyetiyle (28 maç), Eylül 1973 - Mayıs 1974 arasından (28 maç) bu yana en uzun serisini yakalamış oldu. 50 sene sonra gelen seriyi bir adım ileri taşımak için Fenerbahçe'nin önündeki engel Göztepe maçı olacak.
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