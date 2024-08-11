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Fenerbahçe, Adana Demirspor Galibiyeti ile Rekor Egale Etti

Fenerbahçe, Adana Demirspor Galibiyeti ile Rekor Egale Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 10:47

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 yendiği maçın etkileri sürerken, bir de rekor egale haberi ile camiaya moral oldu.

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Fenerbahçe sezona üç puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Jose Mourinho liderliğindeki sarı lacivertliler, Kadıköy'deki ilk lig maçlarında Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe sezona üç puanla başlamanın sevincini yaşıyor. Jose Mourinho liderliğindeki sarı lacivertliler, Kadıköy'deki ilk lig maçlarında Adana Demirspor'u Edin Dzeko'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle yenilmezlik serisini de sürdürürken bir başka rekoru da egale etti. 28 maça çıkan seri tarihten bir başka seriye yetişti.

Fenerbahçe, bu galibiyetle yenilmezlik serisini de sürdürürken bir başka rekoru da egale etti. 28 maça çıkan seri tarihten bir başka seriye yetişti.

Fenerbahçe, Adana Demirspor galibiyetiyle (28 maç), Eylül 1973 - Mayıs 1974 arasından (28 maç) bu yana en uzun serisini yakalamış oldu. 50 sene sonra gelen seriyi bir adım ileri taşımak için Fenerbahçe'nin önündeki engel Göztepe maçı olacak.

Fenerbahçe, Adana Demirspor galibiyetiyle (28 maç), Eylül 1973 - Mayıs 1974 arasından (28 maç) bu yana en uzun serisini yakalamış oldu. 50 sene sonra gelen seriyi bir adım ileri taşımak için Fenerbahçe'nin önündeki engel Göztepe maçı olacak.

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