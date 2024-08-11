Fenerbahçe Taraftarında Ferdi Kadıoğlu Veda Etti Korkusu Yaşanıyor
Fenerbahçe Taraftarında Ferdi Kadıoğlu Veda Etti Korkusu Yaşanıyor
Euro 2024'ün ardından Avrupa futbolunda da transferin gözde isimlerinden Ferdi Kadıoğlu dün gece veda gibi bir maç sonu yaşadı.
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Fenerbahçe genç yaşta NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu ile yol ayrımına yakın duruyor. 24 yaşındaki oyuncu artan performansı sonrası transferde de adı anılan oyuncular arasında yer almaya başladı.
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Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı performansıyla Avrupalı kulüplerin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon yaz transfer dönemi bitmeden kulüpten ayrılacağı iddia ediliyor.
Ferdi Kadıoğlu, Adana Demirspor karşısında 88.dakikada yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktı. Tüm tribünün alkışladığı Ferdi için tribünler hep bir ağızdan aynı şarkıyı söylemeye başladı. "Gitme Sana Muhtacım" şarkısı sonrası tribünde duygusal anlar yaşandı. Ferdi Kadıoğlu da alkışlarla bu tezahürata cevap verirken veda ihtimali konuşulmaya başlandı.
Fenerbahçe'deki veda korkusunu artıran olay da maç sonunda yaşandı. Ferdi Kadıoğlu takım arkadaşlarıyla tek tek tribünlere selamlarken takım arkadaşlarını Ferdi'ye sarıldığı görüldü. Tribünlerden "Ferdi, Ferdi" tezahüratları yükselirken "Gitme Sana Muhtacım" şarkısı bir kez daha söylenmeye başlandı.
Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'da yaz transfer dönemi tamamlanmadan takımdan ayrılma ihtimali dün gece yaşananlardan sonra yüksek sesle yeniden konuşulmaya başlandı.
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