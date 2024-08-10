Fenerbahçe, Sezona 1-0'lık Adana Demirspor Galibiyetiyle Başladı
Fenerbahçe, Sezona 1-0'lık Adana Demirspor Galibiyetiyle Başladı
2024-25 sezonunu Kadıköy'de açan Fenerbahçe, sezona üç puanla başladı. Kaptan Dzeko'nun gollerine devam ettiği gecede tribünlerden de takıma büyük destek vardı.
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Fenerbahçe, sezonu Kadıköy'de açtı. Adana Demirspor karşısında yeni transferlerine de şans veren Fenerbahçe tek golle üç puanı aldı.
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Jose Mourinho, Kadıköy'de ilk Süper Lig maçına çıkarken maç boyu tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterdiği görüldü. Portekizli teknik direktör sürekli oyunun içinde kalırken maç sonu sevinç yaşadı.
Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Lugano'ya attığı gollerle ön plana çıkan Edin Dzeko, çıktığı son dört resmi maçta beşinci golünü atmış oldu.
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