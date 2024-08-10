Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe, Sezona 1-0'lık Adana Demirspor Galibiyetiyle Başladı

Fenerbahçe, Sezona 1-0'lık Adana Demirspor Galibiyetiyle Başladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 23:45 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 23:57

2024-25 sezonunu Kadıköy'de açan Fenerbahçe, sezona üç puanla başladı. Kaptan Dzeko'nun gollerine devam ettiği gecede tribünlerden de takıma büyük destek vardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fenerbahçe, sezonu Kadıköy'de açtı. Adana Demirspor karşısında yeni transferlerine de şans veren Fenerbahçe tek golle üç puanı aldı.

Fenerbahçe, sezonu Kadıköy'de açtı. Adana Demirspor karşısında yeni transferlerine de şans veren Fenerbahçe tek golle üç puanı aldı.

Jose Mourinho, Kadıköy'de ilk Süper Lig maçına çıkarken maç boyu tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterdiği görüldü. Portekizli teknik direktör sürekli oyunun içinde kalırken maç sonu sevinç yaşadı.

Jose Mourinho, Kadıköy'de ilk Süper Lig maçına çıkarken maç boyu tartışmalı hakem kararlarına tepki gösterdiği görüldü. Portekizli teknik direktör sürekli oyunun içinde kalırken maç sonu sevinç yaşadı.

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Lugano'ya attığı gollerle ön plana çıkan Edin Dzeko, çıktığı son dört resmi maçta beşinci golünü atmış oldu.

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme Turu'nda Lugano'ya attığı gollerle ön plana çıkan Edin Dzeko, çıktığı son dört resmi maçta beşinci golünü atmış oldu.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
6
4
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın