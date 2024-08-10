Biz Bronz Madalya Ülkesiyiz: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlardan Bronzla Dönüyor!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yüz güldüren bir dereceyle Türkiye'ye dönüyor. Kadınlar 67 kg üçüncülük maçında Büyük Britanyalı rakibi Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup eden Nafia Kuş Aydın, Olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı!