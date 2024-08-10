Biz Bronz Madalya Ülkesiyiz: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlardan Bronzla Dönüyor!
Biz Bronz Madalya Ülkesiyiz: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlardan Bronzla Dönüyor!
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Yarı finalde Fransız Althea Laurin'e yenilen ve altın madalya şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.
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Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.
Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'ye bir bronz madalya daha kazandırdı.
Kariyerinde ilk defa Olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8'inci madalyasını kazandıran sporcu oldu.
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