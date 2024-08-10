Görüş Bildir
Haberler
Spor
Biz Bronz Madalya Ülkesiyiz: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlardan Bronzla Dönüyor!

Biz Bronz Madalya Ülkesiyiz: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlardan Bronzla Dönüyor!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 23:08

Paris 2024 Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yüz güldüren bir dereceyle Türkiye'ye dönüyor. Kadınlar 67 kg üçüncülük maçında Büyük Britanyalı rakibi Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup eden Nafia Kuş Aydın, Olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yarı finalde Fransız Althea Laurin'e yenilen ve altın madalya şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.

Yarı finalde Fransız Althea Laurin'e yenilen ve altın madalya şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve skoru 1-1'e getirdi.

Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'ye bir bronz madalya daha kazandırdı.

Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu ve Türkiye'ye bir bronz madalya daha kazandırdı.

Kariyerinde ilk defa Olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8'inci madalyasını kazandıran sporcu oldu.

Kariyerinde ilk defa Olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8'inci madalyasını kazandıran sporcu oldu.

İşte Nafia Kuş Aydın'a bronz madalya kazandıran o anlar:

Milli gurur Nafia, bronz madalya aldıktan sonra şunları söyledi:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın