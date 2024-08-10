Görüş Bildir
Haberler
Spor
Peş Peşe Güzel Haberler Geliyor: Milli Pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Olimpiyatlarda Finale Yükseldi!

Peş Peşe Güzel Haberler Geliyor: Milli Pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Olimpiyatlarda Finale Yükseldi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 16:56

Paris 2024 Olimpiyatları'nın sona ermesine kısa bir süre kala peş peşe umut dolu haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, serisinde başarılı olarak adını finale yazdırdı!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon yarı final B grubunda mücadele etti.

Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon yarı final B grubunda mücadele etti.

Eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplamda 1392 puanla 7'nci sırayı alan milli gurur finale yükselmeyi başardı.

Eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplamda 1392 puanla 7'nci sırayı alan milli gurur finale yükselmeyi başardı.

Altın madalya umudumuz olan milli gurur İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun final mücadelesi yarın 12.00'de başlayacak.

Altın madalya umudumuz olan milli gurur İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun final mücadelesi yarın 12.00'de başlayacak.

İşte İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun finale kalmayı başardığının belli olduğu o anlar:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın