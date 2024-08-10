Peş Peşe Güzel Haberler Geliyor: Milli Pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Olimpiyatlarda Finale Yükseldi!
Peş Peşe Güzel Haberler Geliyor: Milli Pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu Olimpiyatlarda Finale Yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyatları'nın sona ermesine kısa bir süre kala peş peşe umut dolu haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, serisinde başarılı olarak adını finale yazdırdı!
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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda modern pentatlon yarı final B grubunda mücadele etti.
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Eskrimde 209, binicilikte 300, yüzmede 277, koşu-atışta 606 ve toplamda 1392 puanla 7'nci sırayı alan milli gurur finale yükselmeyi başardı.
Altın madalya umudumuz olan milli gurur İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun final mücadelesi yarın 12.00'de başlayacak.
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