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Sultanlar'ın Bronz Madalya Maçı İçin Geri Sayım Başladı, Thaisa Her Hareketiyle Dillere Çoktan Düştü!

Sultanlar'ın Bronz Madalya Maçı İçin Geri Sayım Başladı, Thaisa Her Hareketiyle Dillere Çoktan Düştü!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.08.2024 - 22:42

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya mücadelesinde 'ezeli rakibimiz' Brezilya, ya da voleybol tayfanın söylediği gibi 'bezelyeler' ile oynayacağız. Cumartesi akşamı TSİ 18.15'te başlayacak maç öncesi X kullanıcıları başta Thaisa ve Ana Carol olmak üzere tüm oyuncuları diline doladı bile!

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Bir dönem Eczacıbaşı forması da giyen Brezilyalı orta oyuncu Thaisa, Türkiye ve Zehra Güneş aleyhinde söylediği iddia edilen negatif sözler nedeniyle X kullanıcılarının antipatisini toplamış durumda.

Bir dönem Eczacıbaşı forması da giyen Brezilyalı orta oyuncu Thaisa, Türkiye ve Zehra Güneş aleyhinde söylediği iddia edilen negatif sözler nedeniyle X kullanıcılarının antipatisini toplamış durumda.

Son olarak kaptan Eda Erdem Dündar'ı taklit ettiği iddia edilen Thaisa, ağzıyla kuş tutsa bile Türkiye'deki voleybol tayfanın sempatisini kazanamayacak bir durumda.

Son olarak kaptan Eda Erdem Dündar'ı taklit ettiği iddia edilen Thaisa, ağzıyla kuş tutsa bile Türkiye'deki voleybol tayfanın sempatisini kazanamayacak bir durumda.

Thaisa antipatisi öylesine doruklarda ki, yarı finalde ABD maçını kaybettiklerinde gözyaşlarına boğulurken dalga geçmemek için kendini güçlükte tutan bir izleyici kitlemiz var!

"Voleybolun sadece final karşılaşmalarını izleyen Türk halkı, yarın bu efsane ikili ile tanışacak" diyen '@cygnushomo' adlı kullanıcı Thaisa ve Ana Carol'un birlikte dans ettiği görüntüleri paylaştı, bizi Brezilya'nın fazlasıyla yüksek enerjili hareketleriyle tanıştırdı, e haliyle yorumlar da yağdı!

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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