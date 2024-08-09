Sultanlar'ın Bronz Madalya Maçı İçin Geri Sayım Başladı, Thaisa Her Hareketiyle Dillere Çoktan Düştü!

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya mücadelesinde 'ezeli rakibimiz' Brezilya, ya da voleybol tayfanın söylediği gibi 'bezelyeler' ile oynayacağız. Cumartesi akşamı TSİ 18.15'te başlayacak maç öncesi X kullanıcıları başta Thaisa ve Ana Carol olmak üzere tüm oyuncuları diline doladı bile!