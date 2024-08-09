Sultanlar'ın Bronz Madalya Maçı İçin Geri Sayım Başladı, Thaisa Her Hareketiyle Dillere Çoktan Düştü!
Sultanlar'ın Bronz Madalya Maçı İçin Geri Sayım Başladı, Thaisa Her Hareketiyle Dillere Çoktan Düştü!
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Bir dönem Eczacıbaşı forması da giyen Brezilyalı orta oyuncu Thaisa, Türkiye ve Zehra Güneş aleyhinde söylediği iddia edilen negatif sözler nedeniyle X kullanıcılarının antipatisini toplamış durumda.
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Son olarak kaptan Eda Erdem Dündar'ı taklit ettiği iddia edilen Thaisa, ağzıyla kuş tutsa bile Türkiye'deki voleybol tayfanın sempatisini kazanamayacak bir durumda.
İşte o yorumlardan bazıları:
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