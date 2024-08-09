Daniele Santarelli Çin Maçında Sakatlanan Cansu Özbay İçin "İyi Durumda Değil" Dedi!
Daniele Santarelli Çin Maçında Sakatlanan Cansu Özbay İçin "İyi Durumda Değil" Dedi!
Paris 2024 Olimpiyatları'nda cumartesi akşamı TSİ 18.15'te Brezilya ile bronz madalya mücadelesine çıkacak olan Filenin Sultanları'nda Cansu Özbay'ın sahada oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor. Takımın İtalyan koçu Daniele Santarelli, Çin maçının ikinci setinde sakatlanan Cansu hakkında konuştu.
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Çin ile oynanan çeyrek final mücadelesinde Gizem Örge ve Hande Baladın sakat sakat oynayarak büyük bir fedakarlığa imza atmış, ekran başındaki milyonları duygulandırmıştı.
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Pasör Cansu Özbay ise acılar içinde kendini ikinci sette yere bırakmış ve çektiği acı nedeniyle döktüğü gözyaşlarıyla tüm Türkiye'yi hüzünlendirmişti.
İtalya ile oynanan yarı final mücadelesinde sahadaki yerini diğer pasörümüz Elif Şahin'e bırakan Cansu Özbay'ın sağlık durumu hakkındaki son bilgiyi takımın koçu Santarelli paylaştı.
Sports TV'ye röportaj veren Santarelli, Cansu Özbay'ın son durumu hakkında şunları söyledi: "Cansu pek iyi durumda değil, elimden geldiğince onu muhafaza etmeye korumaya çalışıyorum ama o maalesef iyi durumda değil."
"Elif ile maç sırasında diyalog kurmaları ve Cansu'nun deneyimini Elif ile paylaşması çok değerli. Eğer İtalya maçında Cansu ile oynasaydım onu riske etmiş olurdum. Ona bir şey olmasını istemiyorum çünkü Cansu bu takım için çok önemli."
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Santarelli'nin açıklamalarından sonra Brezilya karşılaşmasında Cansu'nun ilk 6'da başlamaması bekleniyor. Türkiye eğer Brezilya maçını kazanırsa tarihte ilk kez Olimpiyatlarda voleybol branşında madalya ile dönecek.
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