İlk Altın İçin Geri Sayım: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükseldi!
İlk Altın İçin Geri Sayım: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükseldi!
Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki altın madalya umudumuz devam ediyor. Son olarak milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Ürdünlü rakibini 3'üncü rauntta mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı!
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Olimpiyatlardaki altın umudumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar 67 kiloda çeyrek finalde Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub ile karşılaştı.
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İlk raundu 7-3 kaybeden Nafia, ikinci raundu aldı ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son raundu alan Nafia, rakibini elemeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.
Nafia, yarı finalde ev sahibi Fransa'nın temsilcisi Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.
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