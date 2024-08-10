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İlk Altın İçin Geri Sayım: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükseldi!

İlk Altın İçin Geri Sayım: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlarda Yarı Finale Yükseldi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 16:27

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki altın madalya umudumuz devam ediyor. Son olarak milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, Ürdünlü rakibini 3'üncü rauntta mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı!

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Olimpiyatlardaki altın umudumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar 67 kiloda çeyrek finalde Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub ile karşılaştı.

Olimpiyatlardaki altın umudumuz Nafia Kuş Aydın, kadınlar 67 kiloda çeyrek finalde Ürdünlü rakibi Rama Abo-Alrub ile karşılaştı.

İlk raundu 7-3 kaybeden Nafia, ikinci raundu aldı ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son raundu alan Nafia, rakibini elemeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

İlk raundu 7-3 kaybeden Nafia, ikinci raundu aldı ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü ve son raundu alan Nafia, rakibini elemeyi başardı ve adını yarı finale yazdırdı.

İşte Nafia'nın rakibini eleyerek yarı finale çıktığı o anlar:

Nafia, yarı finalde ev sahibi Fransa'nın temsilcisi Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.

Nafia, yarı finalde ev sahibi Fransa'nın temsilcisi Althea Laurin ile saat 17.21'de karşı karşıya gelecek.

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