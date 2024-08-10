Bronz Madalya Maçına Çıkacak: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlarda Finale Yükselemedi
Bronz Madalya Maçına Çıkacak: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlarda Finale Yükselemedi
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Milli gurur Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile finale kalabilmek için kozlarını paylaştı.
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İilk raundu 2-1 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci raundda da geride kaldı ve altın madalya şansını kaybetti.
Sahadan yenik ayrılsa da herkese büyük bir gurur yaşatan milli tekvandocu, akşam seansında bronz madalya maçına çıkacak.
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