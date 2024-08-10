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Bronz Madalya Maçına Çıkacak: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlarda Finale Yükselemedi

Bronz Madalya Maçına Çıkacak: Milli Tekvandocu Nafia Kuş Aydın Olimpiyatlarda Finale Yükselemedi

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 17:50

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki altın madalya umudumuz devam ediyor. Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar 67 kilo yarı finalinde ev sahibi ülkeden Fransız rakibine 2-0 yenildi ve altın madalya şansını kaybetti. Milli sporcu, akşam seansında bronz madalya maçına çıkacak.

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Milli gurur Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile finale kalabilmek için kozlarını paylaştı.

Milli gurur Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile finale kalabilmek için kozlarını paylaştı.

İilk raundu 2-1 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci raundda da geride kaldı ve altın madalya şansını kaybetti.

İilk raundu 2-1 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci raundda da geride kaldı ve altın madalya şansını kaybetti.

Sahadan yenik ayrılsa da herkese büyük bir gurur yaşatan milli tekvandocu, akşam seansında bronz madalya maçına çıkacak.

Sahadan yenik ayrılsa da herkese büyük bir gurur yaşatan milli tekvandocu, akşam seansında bronz madalya maçına çıkacak.

İşte yarı final mücadelesinin son anları:

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