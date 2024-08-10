Nafia Kuş Aydın Bronz Madalyayı Aldı, Yeni Hedefi Belirledi
Nafia Kuş Aydın Bronz Madalyayı Aldı, Yeni Hedefi Belirledi
Paris 2024 Olimpiyatları'nda madalya sayısında istediğimiz sonuçları alamasak da sevindirici bir haber daha geldi. Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, bronz madalya ile dönüyor.
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Altın umudu ile başladığımız yarı final maçında Fransız rakibi Althea Laurin'e mağlup olan sporcumuz, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi. Başarılı bir sonuçla maçı tamamlayan milli tekvandocu bir bronz madalya daha kazandırdı ülkemize.
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Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan Nafia Kuş Aydın, "Hedefim altın madalya kazanmaktı ama yenildikten sonra vazgeçmedim, bir madalya ile dönmek istedim ülkeme" dedi. Gözyaşlarıyla röportaj veren Nafia Kuş Aydın, madalyayı sevdiklerine adadı.
Milli sporcumuz, "Yavaş yavaş konuşacağım, bu anın hayalini kuruyordum, bu anın tadını çıkarmak istiyorum. Daha bitmedi hikayem. Koleksiyonumda hala bir eksik parça var. Olimpiyat altını... Onu da Los Angeles'ta kazanacağım ama şu an bugünün tadını çıkarmak istiyorum." açıklamasında bulundu.
Nafia Kuş Aydın, madalya kazanamayan sporcularımıza da destek olurken, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Hepimizin burada amacı madalya kazanmak ülkemizi ve insanlarımızı gururlandırmak. Ne olur arkadaşlarımıza kötü yorumlar yapmayın. Çok üzülüyorlar, hepimiz üzülüyoruz. Hepimiz elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Yıllardır kamplarda geçiriyoruz hayatımızı. Ellerinden gelenin fazlasını yaptı hepsi."
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