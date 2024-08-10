Çekilme Başvurusu Kabul Edilmeyen Yeni Malatyaspor, Pendikspor Maçına Çıkmadı
Çekilme Başvurusu Kabul Edilmeyen Yeni Malatyaspor, Pendikspor Maçına Çıkmadı
6 Şubat Depremi sonrası depremden etkilenen birçok şehir takımına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından izin verilmiş ve lige katılmamaları sağlanmıştı. Yeni Malatyaspor da personel ve kalecisini kaybeden bir takım olarak o sene lige devam etmemiş bir sezon da izinli olmuştu.
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Yeni Malatyaspor, 6 Şubat'ta çekildikten sonra Hatayspor, Diyarbekirspor gibi takımlar yeni sezona girerken bir "katılmama" başvurusu daha yaptılar. TFF, durumu değerlendirerek Yeni Malatyaspor'a bir sezon daha hak tanıdı.
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Bu sezon lige katılması beklenen Yeni Malatyaspor, TFF'ye bir başvuru daha yaptı. Federasyon başvuruyu kabul etmezken "ya lige katılın ya da düşersiniz" yanıtını verdi.
1.Lig ilk hafta maçında Pendikspor ile eşleşen Yeni Malatyaspor birçok dedikodu ve söylentinin sonucunda sahaya gelmedi. Pendiksporlu oyuncular karşılaşmanın başlama saati olan 19.15'e kadar sahada kaldı. Malatyaspor takımı sahaya çıkmayınca hakem Pendiksporlu oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, bir önceki federasyonun kendilerine katılmama izni verdiğini ancak yeni yönetimin kendilerini bir anda lige dahil ettiğini söyleyerek tüm hazırlıklarının katılmama yönünde olduğunu iddia etti. "İstesek bile maça çıkamazdık" diyen Gevrek, Malatya şehrinden de büyük tepki aldı.
Karşı iddia ise en büyük sorunun ekonomik olduğu yönünde. Çekilme kararı almasa da Yeni Malatyaspor transfer yasakları ve borçlarla boğuşuyor. Yönetim değişikliği sonrası geri dönen Adil Gevrek ve ekibi de bu süreçte destek aradı ancak bulamadı. Destek gelmeyince bir sezon daha zaman kazanmak adına böyle bir talepte bulundukları iddia edildi. Ancak tüm iddialardan öte bir gerçek var ki Yeni Malatyaspor bu sezon bir maça daha çıkmadığı takdirde kurallar gereği düşürülecek.
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