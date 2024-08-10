Çekilme Başvurusu Kabul Edilmeyen Yeni Malatyaspor, Pendikspor Maçına Çıkmadı

6 Şubat Depremi sonrası depremden etkilenen birçok şehir takımına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından izin verilmiş ve lige katılmamaları sağlanmıştı. Yeni Malatyaspor da personel ve kalecisini kaybeden bir takım olarak o sene lige devam etmemiş bir sezon da izinli olmuştu.