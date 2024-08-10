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İspanyol Kaleci Bilerek X Ray Cihazına Takıldı: Uyarı Sonrası Madalyasını Çıkardı

İspanyol Kaleci Bilerek X Ray Cihazına Takıldı: Uyarı Sonrası Madalyasını Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 18:33

İspanya geçtiğimiz ay Euro 2024'ü kazanarak futbol branşındaki rüya gibi dönemlerine bir yenisini daha eklemişti. O başarının üzerinden ay geçmeden bir başarıya daha imza attılar. Olimpiyat Oyunları'nda erkekler kategorisinde gülen yine İspanya oldu.

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Paris Olimpiyatları'nda futbol kategorisinde büyük bir mücadele yaşandı. Olimpiyatlar'da göremeyeceğimiz kadar gergin ve hırslı maçları izlerken finale gelen iki takım nasıl bir final izleyeceğimizin de habercisiydi.

Paris Olimpiyatları'nda futbol kategorisinde büyük bir mücadele yaşandı. Olimpiyatlar'da göremeyeceğimiz kadar gergin ve hırslı maçları izlerken finale gelen iki takım nasıl bir final izleyeceğimizin de habercisiydi.

Ev sahibi Fransa'nın finale çıktığı oyunlarda rakibi de son dönemin başarılı futbol ülkelerinden İspanya oldu. İspanya'nın devreyi 3-1 kapattığı maçta Fransızlar 90+3'te 3-3'ü yakaladı ve maçı uzatmaya götürdü.

Ev sahibi Fransa'nın finale çıktığı oyunlarda rakibi de son dönemin başarılı futbol ülkelerinden İspanya oldu. İspanya'nın devreyi 3-1 kapattığı maçta Fransızlar 90+3'te 3-3'ü yakaladı ve maçı uzatmaya götürdü.

İspanya uzatmalarda 4-3'ü bulduktan sonra artan Fransa baskılarına karşı maçı çözen isim ise kaleci Arnau Tenas oldu. Eliyle kalesinden yaptığı asist maçın skoru belirlerken, Tenas madalya töreninin de en çok dikkat çeken ismi oldu. Büyük bir sevinç yaşayan kaleci sevincine havalimanında da devam etti.

İspanya uzatmalarda 4-3'ü bulduktan sonra artan Fransa baskılarına karşı maçı çözen isim ise kaleci Arnau Tenas oldu. Eliyle kalesinden yaptığı asist maçın skoru belirlerken, Tenas madalya töreninin de en çok dikkat çeken ismi oldu. Büyük bir sevinç yaşayan kaleci sevincine havalimanında da devam etti.

Tenas, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde havalimanında X Ray cihazına yürüyor ve cihazın uyarısı sonrası özür dileyerek Fransız havalimanı personeline formasının altındaki madalyayı unuttuğunu söyleyerek madalyasını çıkartıyor.

Tenas, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde havalimanında X Ray cihazına yürüyor ve cihazın uyarısı sonrası özür dileyerek Fransız havalimanı personeline formasının altındaki madalyayı unuttuğunu söyleyerek madalyasını çıkartıyor.

Arnau Tenas daha sonra madalyasız şekilde cihazdan geçiyor:

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