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Jose Mourinho İlk Maç Öncesi Fenerbahçe Taraftarına Mektupla Seslendi

Jose Mourinho İlk Maç Öncesi Fenerbahçe Taraftarına Mektupla Seslendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 17:30

Fenerbahçe, sezon biter bitmez dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşarak hem ülke hem de Avrupa futbolunda ses getirmişti. Mourinho da geldiği ilk günden beri Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik adına önemli adımlara imza atıyor.

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Fenerbahçe bugün Adana Demirspor maçıyla Süper Lig'de sezonun ilk maçına çıkıyor. Jose Mourinho yönetiminde ön eleme maçları oynayan Fenerbahçe, lige şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Mourinho, geldiği günden bu yana Fenerbahçelilere önemli mesajlar vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe bugün Adana Demirspor maçıyla Süper Lig'de sezonun ilk maçına çıkıyor. Jose Mourinho yönetiminde ön eleme maçları oynayan Fenerbahçe, lige şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Mourinho, geldiği günden bu yana Fenerbahçelilere önemli mesajlar vermeye devam ediyor.

Jose Mourinho, sezonun ilk maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlara seslendi. Mourinho yaptığı çağrıda Fenerbahçe'nin tarihine ve kulüp kültürüne de değindi:

Jose Mourinho, sezonun ilk maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlara seslendi. Mourinho yaptığı çağrıda Fenerbahçe'nin tarihine ve kulüp kültürüne de değindi:

'Değerli Kamuoyu ve Fenerbahçe taraftarı,

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Aylar önce Fenerbahçe ile ilk görüşmemizde bana kulübün tarihi, dünyanın en büyük spor kulübü olduğu, hikayesi, hedefleri, tesisleri, büyük camiası ve eşsiz tribünleri en detaylı şekilde anlatıldı.'

Ve bu hikaye beni çok heyecanlandırdı.

Daha sonra bu hikayede heyecanlandığı noktaya değinen Jose Mourinho, taraftarı çocuklar için kulübün atmış olduğu adıma desteğe çağırdı:

Daha sonra bu hikayede heyecanlandığı noktaya değinen Jose Mourinho, taraftarı çocuklar için kulübün atmış olduğu adıma desteğe çağırdı:

'Bana “Fenerbahçe iki sezondur her sezona ülkenin ihtiyacı olan çocuklarına eğitim bursu veriyor, teknik direktörü ve takım bu projeyi sahipleniyor, camia da her zaman olduğu gibi bunun en önemli parçası oluyor” dendiğinde bunun ne kadar anlamlı bir adım olduğunu düşündüm.

İmza törenimde Fenerbahçe ve taraftarı için söylediğim sözü şimdi burada bir kez daha söyleyeceğim ve bu sözün ilk adımını da bu anlamlı projenin parçası olarak atacağım;

“Sizin hayalleriniz artık benim hayallerim”

Kulübün iki yıldır sürdürdüğü destek kampanyasına kendisinin de katılacağını söyleyen Jose Mourinho, sözlerini ve çağrısını "Hepinizi çok seviyorum" diyerek noktaladı:

Kulübün iki yıldır sürdürdüğü destek kampanyasına kendisinin de katılacağını söyleyen Jose Mourinho, sözlerini ve çağrısını "Hepinizi çok seviyorum" diyerek noktaladı:

'Fenerbahçe’nin bu ülkeye duyduğu sorumluluk ve aidiyetle ülkenin çocuklarına faydalı olmak adına kurduğu hayalleri ben de sahipleniyorum.

Fenerbahçe’nin 2 sezondur hayata geçirdiği eğitim bursunun başlangıcını yapacağımı tüm taraftarımızla paylaşmak istiyorum.

Önce futbolcularımın ve sonra büyük taraftarımızın bu anlamlı adımın yine gururla parçası olacağına,

Bu ülkenin evlatları için de hayallerimizin bir olacağına inanıyorum!

Hepinizi çok seviyorum.'

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