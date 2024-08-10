Jose Mourinho İlk Maç Öncesi Fenerbahçe Taraftarına Mektupla Seslendi

'Değerli Kamuoyu ve Fenerbahçe taraftarı,

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Aylar önce Fenerbahçe ile ilk görüşmemizde bana kulübün tarihi, dünyanın en büyük spor kulübü olduğu, hikayesi, hedefleri, tesisleri, büyük camiası ve eşsiz tribünleri en detaylı şekilde anlatıldı.'

Ve bu hikaye beni çok heyecanlandırdı.