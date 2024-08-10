Jose Mourinho İlk Maç Öncesi Fenerbahçe Taraftarına Mektupla Seslendi
Jose Mourinho İlk Maç Öncesi Fenerbahçe Taraftarına Mektupla Seslendi
Fenerbahçe, sezon biter bitmez dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşarak hem ülke hem de Avrupa futbolunda ses getirmişti. Mourinho da geldiği ilk günden beri Fenerbahçe ve Fenerbahçelilik adına önemli adımlara imza atıyor.
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Fenerbahçe bugün Adana Demirspor maçıyla Süper Lig'de sezonun ilk maçına çıkıyor. Jose Mourinho yönetiminde ön eleme maçları oynayan Fenerbahçe, lige şampiyonluk parolasıyla başlıyor. Mourinho, geldiği günden bu yana Fenerbahçelilere önemli mesajlar vermeye devam ediyor.
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Jose Mourinho, sezonun ilk maçı öncesi Fenerbahçeli taraftarlara seslendi. Mourinho yaptığı çağrıda Fenerbahçe'nin tarihine ve kulüp kültürüne de değindi:
Daha sonra bu hikayede heyecanlandığı noktaya değinen Jose Mourinho, taraftarı çocuklar için kulübün atmış olduğu adıma desteğe çağırdı:
Kulübün iki yıldır sürdürdüğü destek kampanyasına kendisinin de katılacağını söyleyen Jose Mourinho, sözlerini ve çağrısını "Hepinizi çok seviyorum" diyerek noktaladı:
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