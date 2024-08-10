Imane Khelif Altın Madalyayı Aldı, Saldırılara Cevap Verdi: Diğer Kadınlar Gibi Bir Kadınım

'Medya aracılığıyla sıklıkla yeterliliğimi ve cinsiyetimi sorgulayanlara yanıt vermeye çalıştım. Ben bu yarışta yer almak için gereken tüm niteliklere sahibim. Kadın olarak doğdum, kadın olarak yaşadım ve kadın olarak yarıştım; bu konuda hiç bir belirsizlik yok. Karşılaştığım zorluklar, başarımdan rahatsızlık duyanlar tarafından getiriliyor. Onlara 'başarı düşmanları' adını veriyorum; bu da başarıma ve mücadeleme özel bir tat katıyor.'