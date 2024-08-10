Imane Khelif Altın Madalyayı Aldı, Saldırılara Cevap Verdi: Diğer Kadınlar Gibi Bir Kadınım
Imane Khelif Altın Madalyayı Aldı, Saldırılara Cevap Verdi: Diğer Kadınlar Gibi Bir Kadınım
Paris Olimpiatları'nın en tartışmalı isimlerinden biri şüphesiz Imane Khelif oldu. Cezayirli sporcu maruz kaldığı saldırılar sonrasında evine altın madalya ile dönüyor. Khelif, madalya sonrası bugüne kadar olan suskunluğunu bozdu.
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Testesteron oranı, testesteron testleri, Uluslararası Boks Federasyonu... Rakiplerini ve ona karşı olanları kısa sürede tüm bunların uzmanı olacak seviyeye getiren Imane Khelif altın madalyayı aldıktan sonra kendi tabiriyle "düşmanlarına" yanıt verdi.
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Günlerce cinsiyeti üzerinden saldırıya uğrayan ancak Olimpiyat Komitesi'nin yarışmasında sakınca görmediği Imane Khelif'e ilk saldırılar rakiplerinden gelmişti. Önce Angela Carini maçtan "böyle yumruk yemedim hiç" diyerek çekildi ardından Macar rakibi Hamori maç öncesi "bir erkekle dövüştürülecek bu kızcağız" storylerini hesabında paylaştı.
Hamori'yi eledikten sonra gözyaşlarına hakim olamayan Imane Khelif "Allah her şeyi biliyor ve Allah benimle diyerek" isyan etmişti. Bugün gelinen noktada ise artık o bir altın madalya sahibi. Imane Khelif altın madalyanın ardından açıklamlarda bulundu. "Diğer kadınlar gibi bir kadınım" diyen sporcu şunları söyledi:
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