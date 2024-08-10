Erkekler Maraton Yarışında Finish Çizgisini Göremedik
Erkekler Maraton Yarışında Finish Çizgisini Göremedik
Paris Olimpiyatları'nda madalya sayısında hüsran yaşarken, geride kalan sporcularımızdan da kötü haberler gelmeye devam ediyor. Erkekler maraton yarışında olimpiyat rekoruna şahit olurken milli sporcumuz başarının uzağında kaldı.
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Paris Olimpiyatları'nda bugün Erkekler Maraton Yarışı koşuldu. Ülkemizi temsilen yarışta Kaan Kigen Özbilen yer aldı.
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Büyük heyecana sahne olan yarışta bir de rekora imza atıldı. Etiyopyalı Tamirat Tola, 2.06.26'lık derecesiyle, Pekin 2008'de Kenyalı Samuel Kamau Wanjiru'ya ait (2.06.32) olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya ulaştı.
Daha önce Avrupa Şampionası'nda ülkemize madalya sevinci yaşatan milli atlet Kaan Kigen Özbilen, bu kez yarışı tamamlamayamadı.
Yarışmada diğer madalyalar ise Belçikalı ve Kenyalı sporcuya gitti. Belçikalı Bashir Abdi 2.06.47'lik derecesiyle gümüş, Kenyalı Benson Kipruto 2.07.00'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.
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