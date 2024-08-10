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Kendi Kategorisinde Yarışmak İçin Sabaha Kadar Koştu: Aman Sehrawat 10 Saatte 4.6 Kilo Verdi

Kendi Kategorisinde Yarışmak İçin Sabaha Kadar Koştu: Aman Sehrawat 10 Saatte 4.6 Kilo Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 20:10

Hindistan'a 57kg güreş müsabakalarında bronz madalya kazandıran Aman Sehrawat, bronz madalya almak için öncelikle kendinden bir şeyler vermesi gerekti. Bu da fazla kilolarıydı. Bir gecede amansız bir mücadeleye giren Sehrawat kilolarına karşılık madalyasını aldı.

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Hintli sporcu yarı final müsabakasını kaybettikten sonra tüm odağı bronz madalya kazanmak içindi. Ancak rutin tartı işlemlerinde bir sorun vardı. 57 kiloda yarışacak sporcu tartıda 61.5 kg gözüküyordu.

Hintli sporcu yarı final müsabakasını kaybettikten sonra tüm odağı bronz madalya kazanmak içindi. Ancak rutin tartı işlemlerinde bir sorun vardı. 57 kiloda yarışacak sporcu tartıda 61.5 kg gözüküyordu.

Antrenörleriyle durumun şaşkınlığını yaşayan sporcu, bir gün sonraki mücadeleye çıkamama tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Maça çıkabilmesi için on saat kala 4.5 kg vermesi gerekiyordu. Antrenörleri eşliğinde madalya kadar zor bir göreve başladı.

Antrenörleriyle durumun şaşkınlığını yaşayan sporcu, bir gün sonraki mücadeleye çıkamama tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Maça çıkabilmesi için on saat kala 4.5 kg vermesi gerekiyordu. Antrenörleri eşliğinde madalya kadar zor bir göreve başladı.

İlk olarak antrenörleriyle 1.5 saat ayakta güreşen sporcu daha sonra bir saat koşu bandında yüksek tempoda koşturuldu. Ter atması için her şeyi yapan sporcu ve antrenörleri daha sonra beş seans saunaya alındı.

İlk olarak antrenörleriyle 1.5 saat ayakta güreşen sporcu daha sonra bir saat koşu bandında yüksek tempoda koşturuldu. Ter atması için her şeyi yapan sporcu ve antrenörleri daha sonra beş seans saunaya alındı.

Son sauna seansının ardından Hintli sporcunun halen 900 gram fazlası vardı. Son olarak açık alanda koşu denemesi yaptıran antrenörler, beş tur 15 dakikalık tempolu koşu antrenmanı yaptırdılar. Sabah saat 4.30'a geldiğinde Aman Sehrawat'ın kilosu 56.9 olmuştu.

Son sauna seansının ardından Hintli sporcunun halen 900 gram fazlası vardı. Son olarak açık alanda koşu denemesi yaptıran antrenörler, beş tur 15 dakikalık tempolu koşu antrenmanı yaptırdılar. Sabah saat 4.30'a geldiğinde Aman Sehrawat'ın kilosu 56.9 olmuştu.

Tüm mücadelenin ardından Sehrawat, Darian Cruz'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından antrenörleri bir püf noktası daha paylaştı: "Antrenman aralarında bol bol limonlu ve ballı ılık su içirdik"

Tüm mücadelenin ardından Sehrawat, Darian Cruz'u yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından antrenörleri bir püf noktası daha paylaştı: "Antrenman aralarında bol bol limonlu ve ballı ılık su içirdik"

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