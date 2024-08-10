Kendi Kategorisinde Yarışmak İçin Sabaha Kadar Koştu: Aman Sehrawat 10 Saatte 4.6 Kilo Verdi

Hindistan'a 57kg güreş müsabakalarında bronz madalya kazandıran Aman Sehrawat, bronz madalya almak için öncelikle kendinden bir şeyler vermesi gerekti. Bu da fazla kilolarıydı. Bir gecede amansız bir mücadeleye giren Sehrawat kilolarına karşılık madalyasını aldı.