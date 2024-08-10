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Madalya Sıralamasında 62. Sıraya Demir Attık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Tepkilerin Hedefi Oldu

Madalya Sıralamasında 62. Sıraya Demir Attık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Tepkilerin Hedefi Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 19:21

Paris Olimpiyatları'nda favori olduğumuz alanlarda bile altın madalya gelmeyince birçok kişi hem spor kültürümüzü hem de spor politikalarını gözden geçirmeye başladı. Sporcular oyunlar boyunca büyük destek alırken, başarısızlık sonrası tepkilerin adresi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmuş gibi görünüyor.

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Türk sporu Paris'te madalya sayısı olarak tarihi bir dönemeçte. Altın madalyası bulunmayan kafilemizde, kırk sene sonra ilk kez altın madalya almadan yurda dönecek olmanın üzüntüsü var. Bazı branşlarda görece başarı ve gelen madalyanın yanı sıra favori sayıldığımız alanlarda bile başarının uzağında kaldık.

Türk sporu Paris'te madalya sayısı olarak tarihi bir dönemeçte. Altın madalyası bulunmayan kafilemizde, kırk sene sonra ilk kez altın madalya almadan yurda dönecek olmanın üzüntüsü var. Bazı branşlarda görece başarı ve gelen madalyanın yanı sıra favori sayıldığımız alanlarda bile başarının uzağında kaldık.

Sporcularımız şu ana dek 3 Gümüş, 3 Bronz madalya alabildi. Toplamda 6 madalya ile sıralamada 62.sıradayız. Savaşta olan Ukrayna ya da zor şartlarda buraya gelen Botswana, Saint Lucia, Endonezya, Uganda, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Pakistan gibi ülkelerin gerisinde olmamız büyük bir tepkiye neden oldu.

Sporcularımız şu ana dek 3 Gümüş, 3 Bronz madalya alabildi. Toplamda 6 madalya ile sıralamada 62.sıradayız. Savaşta olan Ukrayna ya da zor şartlarda buraya gelen Botswana, Saint Lucia, Endonezya, Uganda, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Pakistan gibi ülkelerin gerisinde olmamız büyük bir tepkiye neden oldu.

Tepkilerin yöneldiği isimlerin başında ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bulunuyor. Sosyal medyada kullanıcılar "istifa" çağrısı yaparken oluşan sıralama içinde sitemlerini iletiyor.

Tepkilerin yöneldiği isimlerin başında ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bulunuyor. Sosyal medyada kullanıcılar "istifa" çağrısı yaparken oluşan sıralama içinde sitemlerini iletiyor.

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