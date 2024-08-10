Madalya Sıralamasında 62. Sıraya Demir Attık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Tepkilerin Hedefi Oldu

Paris Olimpiyatları'nda favori olduğumuz alanlarda bile altın madalya gelmeyince birçok kişi hem spor kültürümüzü hem de spor politikalarını gözden geçirmeye başladı. Sporcular oyunlar boyunca büyük destek alırken, başarısızlık sonrası tepkilerin adresi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmuş gibi görünüyor.