Madalya Sıralamasında 62. Sıraya Demir Attık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Tepkilerin Hedefi Oldu
Madalya Sıralamasında 62. Sıraya Demir Attık, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Tepkilerin Hedefi Oldu
Paris Olimpiyatları'nda favori olduğumuz alanlarda bile altın madalya gelmeyince birçok kişi hem spor kültürümüzü hem de spor politikalarını gözden geçirmeye başladı. Sporcular oyunlar boyunca büyük destek alırken, başarısızlık sonrası tepkilerin adresi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmuş gibi görünüyor.
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Türk sporu Paris'te madalya sayısı olarak tarihi bir dönemeçte. Altın madalyası bulunmayan kafilemizde, kırk sene sonra ilk kez altın madalya almadan yurda dönecek olmanın üzüntüsü var. Bazı branşlarda görece başarı ve gelen madalyanın yanı sıra favori sayıldığımız alanlarda bile başarının uzağında kaldık.
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Sporcularımız şu ana dek 3 Gümüş, 3 Bronz madalya alabildi. Toplamda 6 madalya ile sıralamada 62.sıradayız. Savaşta olan Ukrayna ya da zor şartlarda buraya gelen Botswana, Saint Lucia, Endonezya, Uganda, Dominik Cumhuriyeti, Dominika, Pakistan gibi ülkelerin gerisinde olmamız büyük bir tepkiye neden oldu.
Tepkilerin yöneldiği isimlerin başında ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bulunuyor. Sosyal medyada kullanıcılar "istifa" çağrısı yaparken oluşan sıralama içinde sitemlerini iletiyor.
"Acun'un baktığı Dominik bile..."
Bakan'a karşı "istifa" talebi en çok konuşulanlardandı
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3 Gümüş ve 3 Bronz yanında alınamayan altın madalya isyanın ana noktası
İstifa ya da "görevden affını istemek" konusunda talepler yoğun
Bak'ın her tweetinde benzer tepkiler mevcut
Bak'a TFF seçimlerindeki tutumu üzerinden de eleştiriler yapılıyor
Avrupalı ülkeler genel olarak üst basamaklarda yer aldı
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"İstiklal Marşı'mız bir kere bile çalınmadı"
"Tarih sizi de yazacak"
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