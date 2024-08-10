Altın Madalyasız Geçen Olimpiyat Oyunları'nda Cem Küçük Sorumluyu Buldu: Hepimiz!

Kırk sene sonra Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyasız dönmenin üzüntüsünü ülkece yaşıyoruz. Tepkiler sorumlulara yönelirken tüm sporculara emekleri için büyük bir teveccüh var. Osman Aşkın Bak ve spor politikalarına yönelen tepkilere Cem Küçük'ten farklı bir bakış açısı geldi.