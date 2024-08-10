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Altın Madalyasız Geçen Olimpiyat Oyunları'nda Cem Küçük Sorumluyu Buldu: Hepimiz!

Altın Madalyasız Geçen Olimpiyat Oyunları'nda Cem Küçük Sorumluyu Buldu: Hepimiz!

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
10.08.2024 - 22:01 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 22:19

Kırk sene sonra Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyasız dönmenin üzüntüsünü ülkece yaşıyoruz. Tepkiler sorumlulara yönelirken tüm sporculara emekleri için büyük bir teveccüh var. Osman Aşkın Bak ve spor politikalarına yönelen tepkilere Cem Küçük'ten farklı bir bakış açısı geldi.

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Madalya sıralamasında çok gerilerde kalan sporcularımız, altın madalya sevinci de yaşayamayınca tepkiler arttı. Spor politikalarına yönelen eleştirilerden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da nasibini aldı.

Madalya sıralamasında çok gerilerde kalan sporcularımız, altın madalya sevinci de yaşayamayınca tepkiler arttı. Spor politikalarına yönelen eleştirilerden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da nasibini aldı.

102 sporcu ile katıldığımız oyunlarda 3 gümüş 4 bronz madalya sevinci yaşadık. İçlerinde altın madalya olmaması sosyal medyada da sık sık eleştiriliyor. Eleştirenlerin arasında Cem Küçük de var. Cem Küçük "Tek bir altın madalyamız yok. 85 milyonuz. İçler acısı durum." diyerek bir paylaşım yaptı.

102 sporcu ile katıldığımız oyunlarda 3 gümüş 4 bronz madalya sevinci yaşadık. İçlerinde altın madalya olmaması sosyal medyada da sık sık eleştiriliyor. Eleştirenlerin arasında Cem Küçük de var. Cem Küçük "Tek bir altın madalyamız yok. 85 milyonuz. İçler acısı durum." diyerek bir paylaşım yaptı.

Bir takipçisinin "Sebep ve sonuç ? Kim bedel ödeyecek" sorusuna ise Cem Küçük sorumluluğu "hepimize" bölüştürdü. Küçük, "Hepimiz. Tek bir kişi ya da kurum sorumlu değil." dedikten sonra sosyal medyada tepkiler de arttı.

Bir takipçisinin "Sebep ve sonuç ? Kim bedel ödeyecek" sorusuna ise Cem Küçük sorumluluğu "hepimize" bölüştürdü. Küçük, "Hepimiz. Tek bir kişi ya da kurum sorumlu değil." dedikten sonra sosyal medyada tepkiler de arttı.

İlk aklımıza gelen tepki:

İlk aklımıza gelen tepki:
twitter.com

Halk sorumluluk almaya hazır

Halk sorumluluk almaya hazır
twitter.com
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