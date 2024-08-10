Altın Madalyasız Geçen Olimpiyat Oyunları'nda Cem Küçük Sorumluyu Buldu: Hepimiz!
Altın Madalyasız Geçen Olimpiyat Oyunları'nda Cem Küçük Sorumluyu Buldu: Hepimiz!
Kırk sene sonra Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyasız dönmenin üzüntüsünü ülkece yaşıyoruz. Tepkiler sorumlulara yönelirken tüm sporculara emekleri için büyük bir teveccüh var. Osman Aşkın Bak ve spor politikalarına yönelen tepkilere Cem Küçük'ten farklı bir bakış açısı geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Madalya sıralamasında çok gerilerde kalan sporcularımız, altın madalya sevinci de yaşayamayınca tepkiler arttı. Spor politikalarına yönelen eleştirilerden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da nasibini aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
102 sporcu ile katıldığımız oyunlarda 3 gümüş 4 bronz madalya sevinci yaşadık. İçlerinde altın madalya olmaması sosyal medyada da sık sık eleştiriliyor. Eleştirenlerin arasında Cem Küçük de var. Cem Küçük "Tek bir altın madalyamız yok. 85 milyonuz. İçler acısı durum." diyerek bir paylaşım yaptı.
Bir takipçisinin "Sebep ve sonuç ? Kim bedel ödeyecek" sorusuna ise Cem Küçük sorumluluğu "hepimize" bölüştürdü. Küçük, "Hepimiz. Tek bir kişi ya da kurum sorumlu değil." dedikten sonra sosyal medyada tepkiler de arttı.
İlk aklımıza gelen tepki:
Halk sorumluluk almaya hazır
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özeleştiri zamanı
Sorumlular ortaya çıkmaya başladı
Liyakatsizlik vurgusu ise sıkça yapıldı
Başarısızlığı ülkedeki genel gidişata bağlayanlar da oldu
Sorumluluk sahibi bir yurttaş
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın