İstanbulspor Kanser Tedavisi Gören Genç Oyuncusu Baran Alp Vardar'ı Unutmadı, Birlikte Sevindiler

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de yer alan bu sezon ise Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu. Sezonun ilk maçında genç oyuncu unutulmadı.