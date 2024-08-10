İstanbulspor Kanser Tedavisi Gören Genç Oyuncusu Baran Alp Vardar'ı Unutmadı, Birlikte Sevindiler
İstanbulspor Kanser Tedavisi Gören Genç Oyuncusu Baran Alp Vardar'ı Unutmadı, Birlikte Sevindiler
Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de yer alan bu sezon ise Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan İstanbulspor, 19 yaşındaki futbolcusu Baran Alp Vardar'a kanser teşhisi konduğunu duyurmuştu. Sezonun ilk maçında genç oyuncu unutulmadı.
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Takım arkadaşlarına kanser teşhisi konduktan sonra hep birlikte hastane ziyareti gerçekleştiren İstanbulspor futbolcuları, sezonun ilk haftasında da kalpleri ısıtan bir harekete imza attılar.
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İstanbulspor sezonun ilk maçında evinde Manisa FK'yı 3-2 yendi. İstanbulspor'un üçüncü golünden sonra futbolcular genç oyuncunun formasını alarak kameralara onun formasıyla poz verdiler. Yayın esnasında görünmeyen bir detay İstanbulspor sosyal medya hesabından maç sonrası paylaşıldı.
Futbolcuların duygusal anlar yaşadığı gözlenirken tribünlerden de bu hareket alkış aldı.
Perde arkasında ise gol sevincinde kenarda bulunan bir telefonla Baran Alp Vardar'ın görüntülü görüşme aracılığıyla arandığı görüldü. Gol sevincinde takım arkadaşları Baran Alp'le kutlama yaparken Baran Alp'in görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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