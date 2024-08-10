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Süper Lig'e Adana Demirspor Galibiyeti ile Başlayan Fenerbahçe'ye Taraftar Tepkileri: Transfer Şart

Süper Lig'e Adana Demirspor Galibiyeti ile Başlayan Fenerbahçe'ye Taraftar Tepkileri: Transfer Şart

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 00:17

Fenerbahçe, sezonun açılış maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Oyunu beğenen taraftarlar olsa da transfer talebi hayli fazlaydı. Özellikle Fred'in sakatlığı sürecinde transfer beklenen bölge olarak 6-8 numara transferinde taraftar adeta birleşti.

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