Süper Lig'e Adana Demirspor Galibiyeti ile Başlayan Fenerbahçe'ye Taraftar Tepkileri: Transfer Şart

Fenerbahçe, sezonun açılış maçında Adana Demirspor'u 1-0 yendi. Oyunu beğenen taraftarlar olsa da transfer talebi hayli fazlaydı. Özellikle Fred'in sakatlığı sürecinde transfer beklenen bölge olarak 6-8 numara transferinde taraftar adeta birleşti.