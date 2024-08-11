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Jose Mourinho, Süper Lig'deki İlk Maçından Sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Karşılaştırdı

Jose Mourinho, Süper Lig'deki İlk Maçından Sonra Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Karşılaştırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 08:42

Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk maçının ardından basın toplantısında Premier Lig, La Liga ve Serie A'daki gibi gündem yaratacak açıklamalarına benzer bir açıklamayla başlangıç yaptı.

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Sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de Mourinho oyundan memnun olmadığını itiraf ederken daha iyi konuma geleceklerini söyledi.

Sezona Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de Mourinho oyundan memnun olmadığını itiraf ederken daha iyi konuma geleceklerini söyledi.

İlk lig maçında hakemle yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen Portekizli teknik direktör sezona da sarı kartla başladı. Mourinho maç sonunda da açıklamalarıyla gündem oldu.

İlk lig maçında hakemle yaşadığı diyaloglarla gündeme gelen Portekizli teknik direktör sezona da sarı kartla başladı. Mourinho maç sonunda da açıklamalarıyla gündem oldu.

Galatasaray - Hatayspor ve Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını karşılaştıran Mourinho, iki maçın sonunda çok şey öğrendiğini söyledi.

Galatasaray - Hatayspor ve Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını karşılaştıran Mourinho, iki maçın sonunda çok şey öğrendiğini söyledi.

Jose Mourinho, yaptığı açıklamada "İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray-Hatayspor maçı, bu akşam da bizim maçımız. Şunu söyleyebilirim ki, çok fazla şey öğrendim. Zaten bu periyotta bana verilen bilgiler harika bilgilerdi. Ama şimdi daha da iyi anlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Jose Mourinho, yaptığı açıklamada "İki günde iki maç oynandı. Cuma akşamı Galatasaray-Hatayspor maçı, bu akşam da bizim maçımız. Şunu söyleyebilirim ki, çok fazla şey öğrendim. Zaten bu periyotta bana verilen bilgiler harika bilgilerdi. Ama şimdi daha da iyi anlıyorum." ifadelerine yer verdi.

Galatasaray'a sezonun ilk maçında ilk göndermesini yapan tecrübeli teknik direktörün bundan sonraki gündem yapacak açıklamaları da merakla bekleniyor.

Galatasaray'a sezonun ilk maçında ilk göndermesini yapan tecrübeli teknik direktörün bundan sonraki gündem yapacak açıklamaları da merakla bekleniyor.

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