Paris'e Olimpiyat Oyunlarına Damga Vuran Olaylarla Veda Ediyoruz
Paris'e Olimpiyat Oyunlarına Damga Vuran Olaylarla Veda Ediyoruz
26 Temmuz tarihinde başlayan Olimpiyat Oyunlarına bugün veda ediyoruz. Önce Avrupa Şampiyonası, sonra Copa America derken yazı taçlandıran organizasyon olan Olimpiyatlar, spor severlere rüya gibi bir yaz geçirtti. Her güne bir hattada fazla olay sığan Paris'teki altın günlerden öne çıkan bazı olayları derledik.
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Paris'te Olimpiyata damgasını vuran bir isim söylemek gerekirse bu şüphesiz Yusuf Dikeç olur. Atıcılık takımımızda Şevval İlayda Tarhan ile tarih yazan Yusuf Dikeç, madalyayı aldığında şüphesiz ki böyle bir etki bırakacağını düşünmemişti.
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Yusuf Dikeç'in fenomen haline gelen hareketine değinmişken, onun hareketi ile olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'e yer vermemek olmaz. Duplantis, tüm dünyayı ekrana kilitleyerek olimpiyat rekoruna imza attı. Yarış esnasında tüm stadyumu tek yürek haline getiren Duplantis, madalya için yarıştığı rakiplerinin bile desteğini almayı başardı.
O artık altın madalyalı bir olimpiyat sporcusu... Ama madalyaya uzanana kadar hiç de kolay şeyler yaşamadı. Oyunlar boyunca cinsiyeti gündem olan Imane Khalif, kimi zaman gözyaşlarıyla, kimi zaman hırsla, kimi zaman yumruklarıyla emin adımlarla hedefine yürüdü.
İlk kez 2016 yılında Rio Oyunları’nda yarışmaya başlayan IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, Paris'te bir ilk yaşadı. Zorla yerlerinden edilen ve bu nedenle ülkeleri adına yarışamayan sporculardan kurulu takım Paris'te ilk madalyasını kazandı. Madalyayı kazanan Cindy Ngamba bronz madalya ile büyük sevinç yaşadı.
Kazanmadık başarı ve madalya bırakmamaya yeminli sporcu Novak Djokovic, Paris'e de bir şekilde damgasını vurdu. Tenis dünyasının fenomenlerinden olan Djokovic altın madalyasını ulaşırken bir rekora imza attı.
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Olimpiyatlar'da 100 metrede altını kazanan 27 yaşındaki atlet Noah Lyles, 200 metrede de üçüncü olarak bronz aldı. Yarış sonunda tekerlekli sandalye ile alandan çıkan Lyles sevenlerini korkuttu ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Covid pozitif olarak bronz madalya aldığı ortaya çıkan Lyles tüm dünyayı şaşırttı.
2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3000 metre engelli yarışının ardından sürpriz bir olay gerçekleşti. Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarışın ardından erkek arkadaşına evlenme teklif etti.
Olimpiyat takvimine alındıkları günden bu yana tartışmalı iki branş Paris'te tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.
Olimpiyat Köyü şartları her zaman tartışma konusu oldu. Son olarak Thomas Ceccon'un klimasızlıktan parkta uyuması ile gündeme gelen köyün şartları son güne kadar tartışıldı.
57 kiloda yarışan Hintli güreşçi Aman Sehrawat, tartıda 4.5 kg fazla görünce sabaha kadar koşarak kilo verdi.
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Atıcılık takımımızla sevindik, farklı branşlarda madalya sevinci yaşadık ancak olimpiyatların son gününe 64. sırada giriyoruz.
Çok inandık ama olmadı... Filenin Sultanları bizi yine sabah 10.00'larda ekran başına kilitleyip büyük heyecanlar, mutluluklar yaşattı.
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