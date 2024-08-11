Paris'e Olimpiyat Oyunlarına Damga Vuran Olaylarla Veda Ediyoruz

Cindy Ngamba, 10 yaşında ayrıldığı, eşcinselliğin suç sayıldığı ve 5 yıl hapis cezası ile yargılanacağı Kamerun'a dönemiyor. İngiltere'ye taşındı ancak İngiltere pasaportu olmadığı için mülteci takımıyla mücadele ediyor. Ngamba, “Madalya kazanan ilk mülteci olmak benim için dünyalar anlamına geliyor. Ben de tıpkı dünyadaki diğer mülteciler ve sporcular gibi bir insanım. Dünyanın dört bir yanındaki tüm mültecilere inanmaya devam edin.' açıklamaları yaptı.