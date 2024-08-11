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Paris'e Olimpiyat Oyunlarına Damga Vuran Olaylarla Veda Ediyoruz

Paris'e Olimpiyat Oyunlarına Damga Vuran Olaylarla Veda Ediyoruz

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
11.08.2024 - 09:42

26 Temmuz tarihinde başlayan Olimpiyat Oyunlarına bugün veda ediyoruz. Önce Avrupa Şampiyonası, sonra Copa America derken yazı taçlandıran organizasyon olan Olimpiyatlar, spor severlere rüya gibi bir yaz geçirtti. Her güne bir hattada fazla olay sığan Paris'teki altın günlerden öne çıkan bazı olayları derledik.

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Paris'te Olimpiyata damgasını vuran bir isim söylemek gerekirse bu şüphesiz Yusuf Dikeç olur. Atıcılık takımımızda Şevval İlayda Tarhan ile tarih yazan Yusuf Dikeç, madalyayı aldığında şüphesiz ki böyle bir etki bırakacağını düşünmemişti.

Paris'te Olimpiyata damgasını vuran bir isim söylemek gerekirse bu şüphesiz Yusuf Dikeç olur. Atıcılık takımımızda Şevval İlayda Tarhan ile tarih yazan Yusuf Dikeç, madalyayı aldığında şüphesiz ki böyle bir etki bırakacağını düşünmemişti.

Atış pozisyonu, ekipmansız haldeki rahat tavırları onu bir anda fenomene çevirdi. Sosyal medyada madalya anında konuşulsa da Asya'da Yusuf Dikeç bir çılgınlığa dönüştü. Asya saati ile sosyal medyaya adeta boca edilen Dikeç içerikleri tüm dünyayı bir anda esir aldı. Şu anda futbolcular, sanatçılar, olimpiyatta yarışan diğer sporcular... Herkes Yusuf Dikeç'e sevinç hareketleriyle selam gönderiyor.

Yusuf Dikeç'in fenomen haline gelen hareketine değinmişken, onun hareketi ile olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'e yer vermemek olmaz. Duplantis, tüm dünyayı ekrana kilitleyerek olimpiyat rekoruna imza attı. Yarış esnasında tüm stadyumu tek yürek haline getiren Duplantis, madalya için yarıştığı rakiplerinin bile desteğini almayı başardı.

Yusuf Dikeç'in fenomen haline gelen hareketine değinmişken, onun hareketi ile olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'e yer vermemek olmaz. Duplantis, tüm dünyayı ekrana kilitleyerek olimpiyat rekoruna imza attı. Yarış esnasında tüm stadyumu tek yürek haline getiren Duplantis, madalya için yarıştığı rakiplerinin bile desteğini almayı başardı.

İsveçli sporcu Armand Duplantis, 6.25'lik derecesiyle Rio 2016'de 6,03 metreyle Brezilyalı Braz'a ait olimpiyat rekorunu; yine ayrıca aynı dereceyle Çin'deki Elmas Ligi'nde kendisine ait (6.24) dünya rekorunu geliştirerek altın madalya kazandı.

O artık altın madalyalı bir olimpiyat sporcusu... Ama madalyaya uzanana kadar hiç de kolay şeyler yaşamadı. Oyunlar boyunca cinsiyeti gündem olan Imane Khalif, kimi zaman gözyaşlarıyla, kimi zaman hırsla, kimi zaman yumruklarıyla emin adımlarla hedefine yürüdü.

O artık altın madalyalı bir olimpiyat sporcusu... Ama madalyaya uzanana kadar hiç de kolay şeyler yaşamadı. Oyunlar boyunca cinsiyeti gündem olan Imane Khalif, kimi zaman gözyaşlarıyla, kimi zaman hırsla, kimi zaman yumruklarıyla emin adımlarla hedefine yürüdü.

Khelif, tüm baskı ve eleştiriler altında altın madalyaya ulaştıktan sonra adeta için döktü ve 'Kadın olarak doğdum, kadın olarak yarıştım. Tüm kadınlar gibi kadınım. Onların saldırıları benim mücadeleme ve zaferime tat kattı' dedi.

İlk kez 2016 yılında Rio Oyunları’nda yarışmaya başlayan IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, Paris'te bir ilk yaşadı. Zorla yerlerinden edilen ve bu nedenle ülkeleri adına yarışamayan sporculardan kurulu takım Paris'te ilk madalyasını kazandı. Madalyayı kazanan Cindy Ngamba bronz madalya ile büyük sevinç yaşadı.

İlk kez 2016 yılında Rio Oyunları’nda yarışmaya başlayan IOC Mülteci Olimpiyat Takımı, Paris'te bir ilk yaşadı. Zorla yerlerinden edilen ve bu nedenle ülkeleri adına yarışamayan sporculardan kurulu takım Paris'te ilk madalyasını kazandı. Madalyayı kazanan Cindy Ngamba bronz madalya ile büyük sevinç yaşadı.

Cindy Ngamba, 10 yaşında ayrıldığı, eşcinselliğin suç sayıldığı ve 5 yıl hapis cezası ile yargılanacağı Kamerun'a dönemiyor. İngiltere'ye taşındı ancak İngiltere pasaportu olmadığı için mülteci takımıyla mücadele ediyor. Ngamba, “Madalya kazanan ilk mülteci olmak benim için dünyalar anlamına geliyor. Ben de tıpkı dünyadaki diğer mülteciler ve sporcular gibi bir insanım. Dünyanın dört bir yanındaki tüm mültecilere inanmaya devam edin.' açıklamaları yaptı. 

Kazanmadık başarı ve madalya bırakmamaya yeminli sporcu Novak Djokovic, Paris'e de bir şekilde damgasını vurdu. Tenis dünyasının fenomenlerinden olan Djokovic altın madalyasını ulaşırken bir rekora imza attı.

Kazanmadık başarı ve madalya bırakmamaya yeminli sporcu Novak Djokovic, Paris'e de bir şekilde damgasını vurdu. Tenis dünyasının fenomenlerinden olan Djokovic altın madalyasını ulaşırken bir rekora imza attı.

Sırp raket Novak Djokovic, Paris 2024'te tenis tekler finalinde Carlos Alcaraz'ı 7-6'lık iki set sonucunda mağlup etmeyi başardı ve altın madalyanın sahibi oldu.

Sırp raket, kariyerinde Altın Slam'i tamamlayan beşinci oyuncu oldu ve 37 yaşında tek erkeklerde altın madalya kazanan en yaşlı oyuncu ünvanını elde etti.

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Olimpiyatlar'da 100 metrede altını kazanan 27 yaşındaki atlet Noah Lyles, 200 metrede de üçüncü olarak bronz aldı. Yarış sonunda tekerlekli sandalye ile alandan çıkan Lyles sevenlerini korkuttu ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Covid pozitif olarak bronz madalya aldığı ortaya çıkan Lyles tüm dünyayı şaşırttı.

Olimpiyatlar'da 100 metrede altını kazanan 27 yaşındaki atlet Noah Lyles, 200 metrede de üçüncü olarak bronz aldı. Yarış sonunda tekerlekli sandalye ile alandan çıkan Lyles sevenlerini korkuttu ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı. Covid pozitif olarak bronz madalya aldığı ortaya çıkan Lyles tüm dünyayı şaşırttı.

Noah Lyles, yarışın ardından endişelenecek bir şey olmadığını kendini iyi hissetmediğini söyledi ve bir itirafta bulundu. Lyles, 'Salı günü sabah saat 5 sularında testim pozitif çıktı. Ateşim varmış gibi hissederek, kas ve boğaz ağrısıyla uyandım. Bunlar daha önce Covid olduğumda da gösterdiğim semptomlardı o yüzden test yaptırdım. Sonuç pozitif çıkınca Olimpiyat köyünün yakınlarında bir otelde karantinaya girdim. Karantinadan çıkıp yarışa geldim. Sadece biraz sersemledim ve kontrol amacıyla o şekilde alandan ayrıldım' dedi.

2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3000 metre engelli yarışının ardından sürpriz bir olay gerçekleşti. Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarışın ardından erkek arkadaşına evlenme teklif etti.

2024 Olimpiyat Oyunları'nda 3000 metre engelli yarışının ardından sürpriz bir olay gerçekleşti. Avrupa rekoru kıran Fransız atlet Alice Finot, yarışın ardından erkek arkadaşına evlenme teklif etti.

Yarışmanın ardından tüm stadın kilitlendiği teklife erkek arkadaşı 'Evet' dedi. Statta ise alkış tufanı koptu. Ekranları başında bu teklife şahit olanlar da unutulmaz bir olimpiyat anı yaşadı.

Olimpiyat takvimine alındıkları günden bu yana tartışmalı iki branş Paris'te tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

Olimpiyat takvimine alındıkları günden bu yana tartışmalı iki branş Paris'te tartışmaları bir kez daha alevlendirdi.

Karete ve beyzbol gibi sporlar eklendikten sonra olimpiyat takviminde çıkarılırken kaykay ve break dance yarışlarının yapılması birçok kişinin tepkisini çekti. Z kuşağını olimpiyatlara katma amacıyla diye düşünülen branşlara epey bir süre daha dudak büküleceğe benziyor.

Olimpiyat Köyü şartları her zaman tartışma konusu oldu. Son olarak Thomas Ceccon'un klimasızlıktan parkta uyuması ile gündeme gelen köyün şartları son güne kadar tartışıldı.

Olimpiyat Köyü şartları her zaman tartışma konusu oldu. Son olarak Thomas Ceccon'un klimasızlıktan parkta uyuması ile gündeme gelen köyün şartları son güne kadar tartışıldı.

57 kiloda yarışan Hintli güreşçi Aman Sehrawat, tartıda 4.5 kg fazla görünce sabaha kadar koşarak kilo verdi.

57 kiloda yarışan Hintli güreşçi Aman Sehrawat, tartıda 4.5 kg fazla görünce sabaha kadar koşarak kilo verdi.

Sehrawat antrenörleriyle sabaha kadar koşu, güreş ve sauna ile 4.6 kilo vererek maça çıktı ve madalya kazandı.

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Atıcılık takımımızla sevindik, farklı branşlarda madalya sevinci yaşadık ancak olimpiyatların son gününe 64. sırada giriyoruz.

Atıcılık takımımızla sevindik, farklı branşlarda madalya sevinci yaşadık ancak olimpiyatların son gününe 64. sırada giriyoruz.

3 gümüş, 5 bronz ile sıralamaya dahil olduğumuz olimpiyatlarda hayal kırıklığı yaşıyoruz. Sıralamada üst basamaklarımızda yer alan ülkeler ise hayal kırıklığımızı bir kez daha büyütüyor. Spor politikalarından, Gençlik ve Spor Bakanına kadar birçok kişi tepkilerden nasibini alsa da Cumhuriyet'in 100. yılından sonra yapılan ilk olimpiyatlardaki bu başarısızlık hayli can sıktı.

Çok inandık ama olmadı... Filenin Sultanları bizi yine sabah 10.00'larda ekran başına kilitleyip büyük heyecanlar, mutluluklar yaşattı.

Çok inandık ama olmadı... Filenin Sultanları bizi yine sabah 10.00'larda ekran başına kilitleyip büyük heyecanlar, mutluluklar yaşattı.

Kimi zaman gözyaşlarıyla kimi zaman üçlülerle ekranlarda bize madalya umudu aşılayan Filenin Sultanları, Bronz Madalya maçında İtalya'ya mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü tamamladı. Geriye bolca gurur kalan sporcularımızdan Los Angeles için şimdiden madalya sözü aldık.

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