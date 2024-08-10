"Yüce Gönüllü Kraliçe": Tuğba Şenoğlu İvegin'in Brezilya Maçı Öncesi Paylaşımına Yorum Yağdı!

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açıklanan ilk kadrosunda yer alan, hatta Paris'e uçan kafilede yer alan ancak daha sonra 12+1'in dışında kalan Tuğba Şenoğlu İvegin, Brezilya maçı öncesi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Tuğba İvegin'in yaptığı paylaşıma X kullanıcılarından yorum yağdı!