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"Yüce Gönüllü Kraliçe": Tuğba Şenoğlu İvegin'in Brezilya Maçı Öncesi Paylaşımına Yorum Yağdı!

"Yüce Gönüllü Kraliçe": Tuğba Şenoğlu İvegin'in Brezilya Maçı Öncesi Paylaşımına Yorum Yağdı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 22:55

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açıklanan ilk kadrosunda yer alan, hatta Paris'e uçan kafilede yer alan ancak daha sonra 12+1'in dışında kalan Tuğba Şenoğlu İvegin, Brezilya maçı öncesi sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Tuğba İvegin'in yaptığı paylaşıma X kullanıcılarından yorum yağdı!

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İlk açıklanan kadroda 12+1 içinde yer alan milli smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin, takımla birlikte 14 kişi olarak Olimpiyat köyüne gitmişti.

İlk açıklanan kadroda 12+1 içinde yer alan milli smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin, takımla birlikte 14 kişi olarak Olimpiyat köyüne gitmişti.

Smaçör İlkin Aydın'ın sakatlığının düzelmesiyle birlikte kadrodan bir smaçörün Türkiye'ye dönmesi gerekmiş, bu isim ise Tuğba olarak belirlenmişti.

Smaçör İlkin Aydın'ın sakatlığının düzelmesiyle birlikte kadrodan bir smaçörün Türkiye'ye dönmesi gerekmiş, bu isim ise Tuğba olarak belirlenmişti.

Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen sosyal medya hesaplarından detaylı bir açıklama yapmayan Tuğba Şenoğlu İvegin, çeyrek finaldeki Çin maçı galibiyeti sonrasında bir nazar boncuğu emojisi bırakmıştı.

Yaşadığı hayal kırıklığına rağmen sosyal medya hesaplarından detaylı bir açıklama yapmayan Tuğba Şenoğlu İvegin, çeyrek finaldeki Çin maçı galibiyeti sonrasında bir nazar boncuğu emojisi bırakmıştı.

Tuğba'nın Sultanlar'a yaptığı tebriği şuradan okuyabilirsiniz:

Paris 2024'e dair Instagram'da yer alan paylaşımlarını silmeyen milli sporcu, 3-1'lik Brezilya mağlubiyeti öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paris 2024'e dair Instagram'da yer alan paylaşımlarını silmeyen milli sporcu, 3-1'lik Brezilya mağlubiyeti öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Milli sporcu, Hande Baladın, Zehra Güneş ve Meliha Diken'li bir karenin üzerine "Madalya için tek yürek, haydi kızlar" notu ekledi.

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İlkin Aydın'sız bir kare paylaşan, kendisi gibi smaçör olan Hande ve Meliha'lı bir kare seçen Tuğba Şenoğlu İvegin'in yaptığı bu paylaşıma X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

İlkin Aydın'sız bir kare paylaşan, kendisi gibi smaçör olan Hande ve Meliha'lı bir kare seçen Tuğba Şenoğlu İvegin'in yaptığı bu paylaşıma X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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