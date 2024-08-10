"Kaptanım Bırakma Bizi!": Wolosz, Maja, Koga ve Thaisa Bıraktı, Tüm Gözler Eda Erdem Dündar'da!

Paris 2024 Olimpiyatları birçok voleybol efsanesinin son kez milli takım formasını giydiği turnuva olarak akıllara kazanacak. Sırp pasör Maja Ognjenovic, Polonyalı pasör Joanna Wolosz ve son olarak da Brezilyalı orta oyuncu Thaisa Daher milli takım kariyerlerini noktaladı. Japonya'dan Sarina Koga ise sadece milli takımı değil aktif voleybol kariyerini de bıraktı. Tüm gözler ise Sultanlar'ın 37 yaşındaki kaptanı Eda Erdem Dündar'a çevrildi!