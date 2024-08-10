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"Kaptanım Bırakma Bizi!": Wolosz, Maja, Koga ve Thaisa Bıraktı, Tüm Gözler Eda Erdem Dündar'da!

"Kaptanım Bırakma Bizi!": Wolosz, Maja, Koga ve Thaisa Bıraktı, Tüm Gözler Eda Erdem Dündar'da!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 21:59

Paris 2024 Olimpiyatları birçok voleybol efsanesinin son kez milli takım formasını giydiği turnuva olarak akıllara kazanacak. Sırp pasör Maja Ognjenovic, Polonyalı pasör Joanna Wolosz ve son olarak da Brezilyalı orta oyuncu Thaisa Daher milli takım kariyerlerini noktaladı. Japonya'dan Sarina Koga ise sadece milli takımı değil aktif voleybol kariyerini de bıraktı. Tüm gözler ise Sultanlar'ın 37 yaşındaki kaptanı Eda Erdem Dündar'a çevrildi!

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Polonya milli takımının beyni olan pasör Joanna Wolosz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda son kez Polonya milli takım forması giydi. Wolosz, Türkiye'nin de koçu olan İtalyan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco'da forma giyiyor.

Polonya milli takımının beyni olan pasör Joanna Wolosz, Paris 2024 Olimpiyatları'nda son kez Polonya milli takım forması giydi. Wolosz, Türkiye'nin de koçu olan İtalyan Daniele Santarelli'nin çalıştırdığı Imoco'da forma giyiyor.

Wolosz gibi bir diğer pasör Maja Ognjenovic de son defa Sırbistan milli takım formasını Paris 2024 Olimpiyatları'nda giydi. 40 yaşındaki Sırp pasör iki sezon önce Eczacıbaşı Dynavit forması giyiyordu.

Wolosz gibi bir diğer pasör Maja Ognjenovic de son defa Sırbistan milli takım formasını Paris 2024 Olimpiyatları'nda giydi. 40 yaşındaki Sırp pasör iki sezon önce Eczacıbaşı Dynavit forması giyiyordu.

Henüz 28 yaşındaki Japon smaçör Sarina Nishida Koga ise sadece Japon milli takımını değil aktif voleybolculuk hayatını da Paris 2024 ile beraber noktalamış oldu.

Henüz 28 yaşındaki Japon smaçör Sarina Nishida Koga ise sadece Japon milli takımını değil aktif voleybolculuk hayatını da Paris 2024 ile beraber noktalamış oldu.

Bronz madalya maçında Türkiye'yi 3-1 mağlup eden Brezilya milli takımında da maçtan sonra milli takım kariyerini bırakan son isim 37 yaşındaki orta oyuncu Thaisa Daher oldu.

Bronz madalya maçında Türkiye'yi 3-1 mağlup eden Brezilya milli takımında da maçtan sonra milli takım kariyerini bırakan son isim 37 yaşındaki orta oyuncu Thaisa Daher oldu.

Son günlerde sıklıkla Thaisa karşılaştırması yapılan Eda Erdem Dündar, Brezilya maçı sonrasında "Bu takımın önü çok açık" demişti.

Son günlerde sıklıkla Thaisa karşılaştırması yapılan Eda Erdem Dündar, Brezilya maçı sonrasında "Bu takımın önü çok açık" demişti.

Eda Erdem Dündar'ın açıklamalarını buradan okuyabilirsiniz:

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Peş peşe birçok yıldızın "Milli takımı bırakıyorum" açıklamasından sonra tüm gözler Eda Erdem Dündar'a çevrildi. İşte X kullanıcılarının Thaisa'nın vedasına yaptıkları paylaşımlardan bazıları:

Peş peşe birçok yıldızın "Milli takımı bırakıyorum" açıklamasından sonra tüm gözler Eda Erdem Dündar'a çevrildi. İşte X kullanıcılarının Thaisa'nın vedasına yaptıkları paylaşımlardan bazıları:
twitter.com
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