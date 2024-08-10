Kaptan Eda Erdem Dündar Brezilya Maçı Sonrası Konuştu: "Bu Takımın Önü Çok Açık"

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki en büyük madalya umudumuz Filenin Sultanları, Brezilya ile oynadıkları maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve madalya alamayarak Olimpiyat 4'üncüsü oldu. Takımın 37 yaşındaki kaptanı Eda Erdem Dündar, maç sonunda mikrofonlara bir açıklama yaptı.