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Kaptan Eda Erdem Dündar Brezilya Maçı Sonrası Konuştu: "Bu Takımın Önü Çok Açık"

Kaptan Eda Erdem Dündar Brezilya Maçı Sonrası Konuştu: "Bu Takımın Önü Çok Açık"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 20:47

Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki en büyük madalya umudumuz Filenin Sultanları, Brezilya ile oynadıkları maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve madalya alamayarak Olimpiyat 4'üncüsü oldu. Takımın 37 yaşındaki kaptanı Eda Erdem Dündar, maç sonunda mikrofonlara bir açıklama yaptı.

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37 yaşındaki kaptan Eda Erdem Dündar, Brezilya'ya karşı 3-1 mağlup ayrıldığımız maç sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

37 yaşındaki kaptan Eda Erdem Dündar, Brezilya'ya karşı 3-1 mağlup ayrıldığımız maç sonrasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Kaptan Eda Erdem Dündar, şunları söyledi: "Üzücü, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok üzgünüm. Uzun bir yaz oldu bizim için. Madalya ile bitirmeyi planlıyorduk ama olmadı."

Kaptan Eda Erdem Dündar, şunları söyledi: "Üzücü, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok üzgünüm. Uzun bir yaz oldu bizim için. Madalya ile bitirmeyi planlıyorduk ama olmadı."

"Üzücü, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok üzgünüm. Uzun bir yaz oldu bizim için. Madalya ile bitirmeyi planlıyorduk ama olmadı."

"Üzücü, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok üzgünüm. Uzun bir yaz oldu bizim için. Madalya ile bitirmeyi planlıyorduk ama olmadı."

Kaptan Eda'nın yaşı gereği bir sonraki Olimpiyatlarda yer alamayacağı için böyle bir açıklama yaptığını düşünen X kullanıcıları yorumlarda buluştu.

Kaptan Eda'nın yaşı gereği bir sonraki Olimpiyatlarda yer alamayacağı için böyle bir açıklama yaptığını düşünen X kullanıcıları yorumlarda buluştu.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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Gizem Yenikler

Bravo kaptan Canınız Sağ Olsun

backagain

Hayali emekli olmadan önce olimpiyat madalyası almaktı, olmadı. Canı sağolsun. Sen bu takımı geçen sene 1 numaraya taşıdın, bu sene ise onca sakatlığa rağmen... Devamını Gör