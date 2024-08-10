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Tarih Yazan Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Bronz Maçındaki 3-1'lik Brezilya Mağlubiyetine Gelen Tepkiler

Tarih Yazan Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Bronz Maçındaki 3-1'lik Brezilya Mağlubiyetine Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 20:32

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için parkeye çıkan Filenin Sultanları, son Olimpiyat ikincisi Brezilya ile yaptığı mücadelede mağlup oldu. Tarihte ilk defa yarı finale çıkan Sultanlar, tüm Türkiye'ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Maç biter bitmez soluğu X'te alanlar ise Sultanlar'ı yorum yağmuruna tuttu!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihte ilk defa yarı finale çıkan Filenin Sultanları, bronz madalya maçını kaybetse de tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tarihte ilk defa yarı finale çıkan Filenin Sultanları, bronz madalya maçını kaybetse de tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Sakatlıklara rağmen takımın formdaki Brezilya'ya karşı başa baş mücadele etmesi milyonları duygulandırmayı başardı.

Sakatlıklara rağmen takımın formdaki Brezilya'ya karşı başa baş mücadele etmesi milyonları duygulandırmayı başardı.

İşte 3-1'lik Brezilya mağlubiyeti sonrasında X kullanıcılarının yaptığı yorumlardan bazıları:

İşte 3-1'lik Brezilya mağlubiyeti sonrasında X kullanıcılarının yaptığı yorumlardan bazıları:
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