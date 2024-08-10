Tarih Yazan Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Bronz Maçındaki 3-1'lik Brezilya Mağlubiyetine Gelen Tepkiler

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için parkeye çıkan Filenin Sultanları, son Olimpiyat ikincisi Brezilya ile yaptığı mücadelede mağlup oldu. Tarihte ilk defa yarı finale çıkan Sultanlar, tüm Türkiye'ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Maç biter bitmez soluğu X'te alanlar ise Sultanlar'ı yorum yağmuruna tuttu!