Teşekkürler Sultanlar: Olimpiyatlardaki Bronz Madalya Maçında Filenin Sultanları Brezilya'ya 3-1 Mağlup Oldu

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için parkeye çıkan Filenin Sultanları, son Olimpiyat ikincisi Brezilya ile karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Sultanlar, set sonlarını getiremeyerek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve bronz madalya şansını kaçırdı. Tarihte ilk defa Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Sultanlar, maçı kaybetse de büyük bir başarıya imza atıp tarih yazarak tüm Türkiye'ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattı.