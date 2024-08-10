Teşekkürler Sultanlar: Olimpiyatlardaki Bronz Madalya Maçında Filenin Sultanları Brezilya'ya 3-1 Mağlup Oldu
Teşekkürler Sultanlar: Olimpiyatlardaki Bronz Madalya Maçında Filenin Sultanları Brezilya'ya 3-1 Mağlup Oldu
Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için parkeye çıkan Filenin Sultanları, son Olimpiyat ikincisi Brezilya ile karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Sultanlar, set sonlarını getiremeyerek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve bronz madalya şansını kaçırdı. Tarihte ilk defa Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Sultanlar, maçı kaybetse de büyük bir başarıya imza atıp tarih yazarak tüm Türkiye'ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattı.
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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Filenin Sultanları, Brezilya karşısına şu ilk 6'yla çıktı: Pasör Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, orta oyuncular Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç, smaçörler Meliha Diken ve Derya Cebecioğlu. Takımın liberosu ise Gizem Örge'ydi.
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Büyük bir mücadeleye sahne olan ilk setin sonlarında peş peşe sayı alan Brezilya seti 25-21 önde kapattı ve setlerde durumu 1-0'a taşıdı.
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Dördüncü seti Brezilya'nın 25-15 almasıyla birlikte bronz madalyayı alan taraf Brezilya oldu. Sultanlar ise tarihte ilk defa yarı finale yükselerek tüm izleyenlere büyük bir gurur yaşattı.
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