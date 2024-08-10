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Teşekkürler Sultanlar: Olimpiyatlardaki Bronz Madalya Maçında Filenin Sultanları Brezilya'ya 3-1 Mağlup Oldu

Teşekkürler Sultanlar: Olimpiyatlardaki Bronz Madalya Maçında Filenin Sultanları Brezilya'ya 3-1 Mağlup Oldu

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 20:08

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya için parkeye çıkan Filenin Sultanları, son Olimpiyat ikincisi Brezilya ile karşılaştı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta Sultanlar, set sonlarını getiremeyerek maçtan 3-1 mağlup ayrıldı ve bronz madalya şansını kaçırdı. Tarihte ilk defa Olimpiyatlarda yarı finale yükselen Sultanlar, maçı kaybetse de büyük bir başarıya imza atıp tarih yazarak tüm Türkiye'ye bir kez daha büyük bir gurur yaşattı.

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Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Filenin Sultanları, Brezilya karşısına şu ilk 6'yla çıktı: Pasör Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, orta oyuncular Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç, smaçörler Meliha Diken ve Derya Cebecioğlu. Takımın liberosu ise Gizem Örge'ydi.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kadın hareketi Filenin Sultanları, Brezilya karşısına şu ilk 6'yla çıktı: Pasör Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, orta oyuncular Eda Erdem Dündar ve Aslı Kalaç, smaçörler Meliha Diken ve Derya Cebecioğlu. Takımın liberosu ise Gizem Örge'ydi.

Büyük bir çekişmeye sahne olan ilk sete damga vuran uzun ralliyi Melissa Vargas'ın hücumuyla noktaladık ve sayıyı aldık.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ilk setin sonlarında peş peşe sayı alan Brezilya seti 25-21 önde kapattı ve setlerde durumu 1-0'a taşıdı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan ilk setin sonlarında peş peşe sayı alan Brezilya seti 25-21 önde kapattı ve setlerde durumu 1-0'a taşıdı.

İşte ilk setin son sayısı:

Dengeli başlayan ikinci setteki dikkat çeken bir diğer rallide yine gülen taraf Türkiye oldu. Fenerbahçe Medicana forması giyen Brezilyalı Ana Cristina uzun rallide topu dışarı atan isimdi.

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Özellikle sonlarında büyük bir çekişmeye sahne olan ve 31 dakika süren ikinci seti kazanan 27-25 ile Brezilya oldu. Brezilya, skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sette smaçör Derya Cebecioğlu'nun peş peşe attığı 2 ace maçın iz bırakan anlarından biriydi.

Set sonunda Derya'dan gelen hücumlarla oyuna ağırlığını koyan Sultanlar, üçüncü seti 25-22 almayı başardı ve skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü seti Brezilya'nın 25-15 almasıyla birlikte bronz madalyayı alan taraf Brezilya oldu. Sultanlar ise tarihte ilk defa yarı finale yükselerek tüm izleyenlere büyük bir gurur yaşattı.

Dördüncü seti Brezilya'nın 25-15 almasıyla birlikte bronz madalyayı alan taraf Brezilya oldu. Sultanlar ise tarihte ilk defa yarı finale yükselerek tüm izleyenlere büyük bir gurur yaşattı.

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