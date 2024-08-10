Hücumda Melissa Vargas, Manşette Hande Baladın: Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları İstatistikleri
Hücumda Melissa Vargas, Manşette Hande Baladın: Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları İstatistikleri
Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları'nın turnuva boyunca tutulan istatistikleri de belli oldu. Hücumda pasör çaprazı Melissa Vargas'ın, manşette ise smaçör Hande Baladın'ın performansları dikkat çekti. İşte istatistiklere göre Sultanlar'ın başarı grafiği...
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Paris 2024'teki skor dağılımımız: Pasör çaprazı Melissa Vargas 159 sayı, orta oyuncu Eda Erdem Dündar 58 sayı, smaçör Hande Baladın 46 sayı, smaçör Derya Cebecioğlu 33 sayı, orta oyuncu Zehra Güneş 26 sayı, smaçör Ebrar Karakurt 24 sayı, smaçör Meliha Diken 21 sayı, pasör Elif Şahin 18 sayı, orta oyuncu Aslı Kalaç 13 sayı, smaçör İlkin Aydın 12 sayı, pasör Cansu Özbay 1 sayı.
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Blok dağılımımız: Eda 14 blok, Zehra 11 blok, Vargas 8 blok, Elif 5 blok, Hande 5 blok, Aslı 5 blok, Meliha 3 blok, Ebrar 1 blok, Derya 1 blok, Cansu 1 blok.
Ace dağılımımız: Vargas 6 ace, Hande 4 ace, Derya 3 ace, Elif 3 ace, Ebrar 3 ace, Zehra 3 ace, Eda 2 ace, Aslı 2 ace, Meliha 1 ace.
Manşet dağılımımız: Hande yüzde 52.1'e yüzde 5.7 hata, Meliha yüzde 51.8'e yüzde 2.7 hata, Gizem Örge yüzde 48.9'a yüzde 8.0 hata, Ebrar yüzde 40.8'e yüzde 4.1 hata, İlkin yüzde 56.3'e yüzde 8.3 hata, Derya yüzde 36.4'e yüzde 6.8 hata.
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