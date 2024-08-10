Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Hücumda Melissa Vargas, Manşette Hande Baladın: Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları İstatistikleri

Hücumda Melissa Vargas, Manşette Hande Baladın: Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları İstatistikleri

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
10.08.2024 - 21:19 Son Güncelleme: 10.08.2024 - 21:35

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları'nın turnuva boyunca tutulan istatistikleri de belli oldu. Hücumda pasör çaprazı Melissa Vargas'ın, manşette ise smaçör Hande Baladın'ın performansları dikkat çekti. İşte istatistiklere göre Sultanlar'ın başarı grafiği...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris 2024'teki skor dağılımımız: Pasör çaprazı Melissa Vargas 159 sayı, orta oyuncu Eda Erdem Dündar 58 sayı, smaçör Hande Baladın 46 sayı, smaçör Derya Cebecioğlu 33 sayı, orta oyuncu Zehra Güneş 26 sayı, smaçör Ebrar Karakurt 24 sayı, smaçör Meliha Diken 21 sayı, pasör Elif Şahin 18 sayı, orta oyuncu Aslı Kalaç 13 sayı, smaçör İlkin Aydın 12 sayı, pasör Cansu Özbay 1 sayı.

Paris 2024'teki skor dağılımımız: Pasör çaprazı Melissa Vargas 159 sayı, orta oyuncu Eda Erdem Dündar 58 sayı, smaçör Hande Baladın 46 sayı, smaçör Derya Cebecioğlu 33 sayı, orta oyuncu Zehra Güneş 26 sayı, smaçör Ebrar Karakurt 24 sayı, smaçör Meliha Diken 21 sayı, pasör Elif Şahin 18 sayı, orta oyuncu Aslı Kalaç 13 sayı, smaçör İlkin Aydın 12 sayı, pasör Cansu Özbay 1 sayı.

Blok dağılımımız: Eda 14 blok, Zehra 11 blok, Vargas 8 blok, Elif 5 blok, Hande 5 blok, Aslı 5 blok, Meliha 3 blok, Ebrar 1 blok, Derya 1 blok, Cansu 1 blok.

Blok dağılımımız: Eda 14 blok, Zehra 11 blok, Vargas 8 blok, Elif 5 blok, Hande 5 blok, Aslı 5 blok, Meliha 3 blok, Ebrar 1 blok, Derya 1 blok, Cansu 1 blok.

Ace dağılımımız: Vargas 6 ace, Hande 4 ace, Derya 3 ace, Elif 3 ace, Ebrar 3 ace, Zehra 3 ace, Eda 2 ace, Aslı 2 ace, Meliha 1 ace.

Ace dağılımımız: Vargas 6 ace, Hande 4 ace, Derya 3 ace, Elif 3 ace, Ebrar 3 ace, Zehra 3 ace, Eda 2 ace, Aslı 2 ace, Meliha 1 ace.

Manşet dağılımımız: Hande yüzde 52.1'e yüzde 5.7 hata, Meliha yüzde 51.8'e yüzde 2.7 hata, Gizem Örge yüzde 48.9'a yüzde 8.0 hata, Ebrar yüzde 40.8'e yüzde 4.1 hata, İlkin yüzde 56.3'e yüzde 8.3 hata, Derya yüzde 36.4'e yüzde 6.8 hata.

Manşet dağılımımız: Hande yüzde 52.1'e yüzde 5.7 hata, Meliha yüzde 51.8'e yüzde 2.7 hata, Gizem Örge yüzde 48.9'a yüzde 8.0 hata, Ebrar yüzde 40.8'e yüzde 4.1 hata, İlkin yüzde 56.3'e yüzde 8.3 hata, Derya yüzde 36.4'e yüzde 6.8 hata.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın