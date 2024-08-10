Hücumda Melissa Vargas, Manşette Hande Baladın: Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları İstatistikleri

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olan Filenin Sultanları'nın turnuva boyunca tutulan istatistikleri de belli oldu. Hücumda pasör çaprazı Melissa Vargas'ın, manşette ise smaçör Hande Baladın'ın performansları dikkat çekti. İşte istatistiklere göre Sultanlar'ın başarı grafiği...