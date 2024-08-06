Yerine İlkin Aydın Tercih Edilmişti: Kadrodan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'ndan Filenin Sultanları'na Tebrik
Yerine İlkin Aydın Tercih Edilmişti: Kadrodan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'ndan Filenin Sultanları'na Tebrik
Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda adını bir üst tura yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şenoğlu, Filenin Sultanları'nın galibiyet pozunu nazar boncuğu emojisi ile yayınladı.
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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
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Tarihi başarının ardından Milli Takım'a bir tebrik de Tuğba Şenoğlu'ndan geldi.
Şenoğlu, takımımızın galibiyet pozunu nazar emojisi ile paylaştı.
26 yaşındaki voleybolcunun paylaşımına gelen yorumlar 👇
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Tuğba Şenoğlu, organizasyonun başlamasına saatler kala flaş bir kararla kadrodan çıkarılmış, yerine İlkin Aydın'ın adı yazılmıştı.
Şenoğlu, yaşananların ardında Türkiye Voleybol Federasyonu'nu tüm sosyal medya platformlarında takipten çıkmıştı.
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