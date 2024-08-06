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Yerine İlkin Aydın Tercih Edilmişti: Kadrodan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'ndan Filenin Sultanları'na Tebrik

Yerine İlkin Aydın Tercih Edilmişti: Kadrodan Çıkarılan Tuğba Şenoğlu'ndan Filenin Sultanları'na Tebrik

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 19:03

Milli voleybolcu Tuğba Şenoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda adını bir üst tura yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'na dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şenoğlu, Filenin Sultanları'nın galibiyet pozunu nazar boncuğu emojisi ile yayınladı.

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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.

Tarihi başarının ardından Milli Takım'a bir tebrik de Tuğba Şenoğlu'ndan geldi.

Tarihi başarının ardından Milli Takım'a bir tebrik de Tuğba Şenoğlu'ndan geldi.

Şenoğlu, takımımızın galibiyet pozunu nazar emojisi ile paylaştı.

Şenoğlu, takımımızın galibiyet pozunu nazar emojisi ile paylaştı.
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26 yaşındaki voleybolcunun paylaşımına gelen yorumlar 👇

26 yaşındaki voleybolcunun paylaşımına gelen yorumlar 👇
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Tuğba Şenoğlu, organizasyonun başlamasına saatler kala flaş bir kararla kadrodan çıkarılmış, yerine İlkin Aydın'ın adı yazılmıştı.

Tuğba Şenoğlu, organizasyonun başlamasına saatler kala flaş bir kararla kadrodan çıkarılmış, yerine İlkin Aydın'ın adı yazılmıştı.

Şenoğlu, yaşananların ardında Türkiye Voleybol Federasyonu'nu tüm sosyal medya platformlarında takipten çıkmıştı.

Şenoğlu, yaşananların ardında Türkiye Voleybol Federasyonu'nu tüm sosyal medya platformlarında takipten çıkmıştı.
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