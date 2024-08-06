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Kafaya Koymuş Altın Madalyayı Alacak: Daniele Santarelli'nin Açıklamasına Hayran Kalabilirsiniz!

Kafaya Koymuş Altın Madalyayı Alacak: Daniele Santarelli'nin Açıklamasına Hayran Kalabilirsiniz!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 16:50

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i geçerek yarı final bileti almayı başardı. Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından Sports TV'ye açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, sevinmek için erken olduğunu gözünün altın madalyada olduğunu ifade etti.

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Son yıllarda ülkemize büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Son yıllarda ülkemize büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.
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Dev organizasyonun çeyrek finalinde Çin ile kozlarını paylaşan milliler, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı bildi ve adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

Dev organizasyonun çeyrek finalinde Çin ile kozlarını paylaşan milliler, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı bildi ve adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
cdnuploads.aa.com.tr

Tarihte ilk kez yarı finalde mücadele edecek Milli Takım'ın başantrenörü Daniele Santarelli, nefes kesen maçın ardından Sports TV'ye konuştu.

Tarihte ilk kez yarı finalde mücadele edecek Milli Takım'ın başantrenörü Daniele Santarelli, nefes kesen maçın ardından Sports TV'ye konuştu.
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43 yaşındaki koç, şunları söyledi:

43 yaşındaki koç, şunları söyledi:

'Kızlar için bir şey diyemeyeceğim ama teknik ekibimden de ağlayanlar oldu. Onlara neden ağlıyorsunuz daha bitmedi dedim. Sonda ağlasak tamam. Teknik ekibime durun şu an mutluluk gözyaşları zamanı değil gelecek maçı düşünme zamanı dedim. Elbette ben biraz abartıyor olabilirim. 

Çünkü orada maç bittikten hemen sonra gelecek maçımızı düşünmeye başlamıştım. Teknik ekibim de bana hemen gelecek maçı düşünmeden en azından 10 dakika bunu kutlayamaz mısın dedi. Ben de hayır dedim. Ben 12 Ağustos'ta kutlayacağım dedim. Umarım 12'sinde kutlanacak bir şeyim olur.'

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Santarelli, 2023 yılında Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmamızın ardından Erik Dalı oynamıştı.

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