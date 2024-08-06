Kafaya Koymuş Altın Madalyayı Alacak: Daniele Santarelli'nin Açıklamasına Hayran Kalabilirsiniz!

'Kızlar için bir şey diyemeyeceğim ama teknik ekibimden de ağlayanlar oldu. Onlara neden ağlıyorsunuz daha bitmedi dedim. Sonda ağlasak tamam. Teknik ekibime durun şu an mutluluk gözyaşları zamanı değil gelecek maçı düşünme zamanı dedim. Elbette ben biraz abartıyor olabilirim.

Çünkü orada maç bittikten hemen sonra gelecek maçımızı düşünmeye başlamıştım. Teknik ekibim de bana hemen gelecek maçı düşünmeden en azından 10 dakika bunu kutlayamaz mısın dedi. Ben de hayır dedim. Ben 12 Ağustos'ta kutlayacağım dedim. Umarım 12'sinde kutlanacak bir şeyim olur.'