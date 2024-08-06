Kafaya Koymuş Altın Madalyayı Alacak: Daniele Santarelli'nin Açıklamasına Hayran Kalabilirsiniz!
Kafaya Koymuş Altın Madalyayı Alacak: Daniele Santarelli'nin Açıklamasına Hayran Kalabilirsiniz!
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i geçerek yarı final bileti almayı başardı. Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından Sports TV'ye açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, sevinmek için erken olduğunu gözünün altın madalyada olduğunu ifade etti.
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Son yıllarda ülkemize büyük gurur yaşatan Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.
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Dev organizasyonun çeyrek finalinde Çin ile kozlarını paylaşan milliler, 1-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı bildi ve adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
Tarihte ilk kez yarı finalde mücadele edecek Milli Takım'ın başantrenörü Daniele Santarelli, nefes kesen maçın ardından Sports TV'ye konuştu.
43 yaşındaki koç, şunları söyledi:
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Santarelli, 2023 yılında Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmamızın ardından Erik Dalı oynamıştı.
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