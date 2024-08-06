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Sakatlansalar da Gözyaşları İçinde Maça Devam Eden Gizem Örge ve Hande Baladın'a Gelen Yorumlar

Sakatlansalar da Gözyaşları İçinde Maça Devam Eden Gizem Örge ve Hande Baladın'a Gelen Yorumlar

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 18:11

Filenin Sultanları, Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'e karşı tarihe geçen bir zafer elde ederken müthiş galibiyet, inanılmaz da bir mücadeleye sahne oldu.

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Mayıs - haziran aylarında gerçekleştirilen Milletler Ligi'nde sakatlıklarla boğuşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyat Oyunları'nda da aynı sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.

Mayıs - haziran aylarında gerçekleştirilen Milletler Ligi'nde sakatlıklarla boğuşan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyat Oyunları'nda da aynı sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.

Dev organizasyonun çeyrek finalinde Cansu Özbay, sakatlanarak gözyaşları içinde kenara gelmek zorunda kaldı ve karşılaşmaya devam edemedi.

Özbay'ın ardından Hande Baladın ile Gizem Örge de sakatlandı.

İkili, büyük acı yaşasa da oyunda kalmaya karar verdi ve 42 sayıyla maça damga vuran Vargas'ın yanı sıra tarihi zaferin unutulmaz bir parçası olmayı başardı.

İkili, büyük acı yaşasa da oyunda kalmaya karar verdi ve 42 sayıyla maça damga vuran Vargas'ın yanı sıra tarihi zaferin unutulmaz bir parçası olmayı başardı.

Başarılı sporcularımızın mücadelesi, ekran başındaki herkesi duygulandırdı.

Başarılı sporcularımızın mücadelesi, ekran başındaki herkesi duygulandırdı.
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