Ergin Ataman'ın Fanatik Beşiktaşlı Oğlu Sarp Ataman, Babasına Süper Kupa Gecesini Unutturmuyor

'O akşam bir yemekteydik. Yemek yiyorduk ben de maçı izliyordum. 2-0 oldu, sonra 3 oldu. Seviniyorum. 4 oldu ben artık babamla alay etmeye başladım. Restoranda olduğumuz için ses de kısıktı. '4 de nasıl yenir.' derken, bir baktım 5'inci gol gelmiş. Ben babama maça gidelim diye söylemiştim. İyi ki gitmemişiz. Babamın bileti Galatasaraylıların locasında olacaktı. Benim için biraz zor olacaktı, böyle rahat rahat eğlenemeyecektim.'