Ergin Ataman'ın Fanatik Beşiktaşlı Oğlu Sarp Ataman, Babasına Süper Kupa Gecesini Unutturmuyor
Ergin Ataman'ın Fanatik Beşiktaşlı Oğlu Sarp Ataman, Babasına Süper Kupa Gecesini Unutturmuyor
Türk basketbol tarihinin en önemli baş antrenörlerinden Ergin Ataman ve oğlu Sarp Ataman'ın Galatasaray - Beşiktaş çekişmesi devam ediyor.
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Ergin Ataman, Türkiye'de ve Avrupa'da aldığı başarılarla göğsümüzü kabartıyor. Ülkemizde bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve burada da aldığı başarılı sonuçlarla iz bırakan Ataman, tuttuğu takımı ise hiçbir zaman gizlemiyor. Fanatik Galatasaraylı Ataman, aynı zamanda kongre üyesi.
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Ergin Ataman, Panathinaikos - Efes Pilsen eşleşmesinde oğlu ilgili yaptığı itirafla çok konuşulmuştu. Panathinaikos baş antrenörü olarak maça çıkan Ataman, oğlu Sarp'ın karşısında olduğunu "en azından bugün beyaz tarafsız tişört giy talebimi reddetti. Efes formasıyla tribünde olacak" sözleriyle açıklamıştı.
Oğlunun Efes Pilsen'i destekleyeceğini açıkladıktan sonra Ergin Ataman, "Şöyle söyleyeyim; Ben iyi bir Galatasaraylıyım, Galatasaray Kongre üyesiyim ama Sarp’ı bir türlü Galatasaraylı yapamadım. Beşiktaşlı. Hatta bazen diyorum ki profesyonel antrenörlüğü bırakınca belki de Galatasaray başkanlığına oynayacağız diyorum. Ama yok ben Beşiktaşlıyım diyor." diyerek oğlunun fanatik Beşiktaşlı olduğunu açıklamıştı.
Beşiktaş taraftarı Sarp Ataman da Süper Kupa maçından sonra Hasan Arat'la kartal işareti yaparak sosyal medyadan babasına mesaj göndermişti: "Hasan Arat başkanımla beraber büyük Galatasaraylı babama hem kartal pençesi hem de 5 parmak göstererek bir gönderme yaptık 😉🦅"
Sarp Ataman cephesinden Süper Kupa'ya dair babasını kızdıracak bir açıklama daha geldi:
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Ergin Ataman da oğlu Sarp'a, "Maça gitseydik sen eve yürüyerek dönerdin. Çünkü ben 3-0 olduktan sonra çeker giderdim sen ondan sonra dönmek için Hasan (Arat) ağabeyini mi bulurdun kimi bulurdun bilmiyorum." şeklinde esprili bir yanıt verdi.
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